Veli Ağbaba: "Yarın Abb Başkanımız Yavaş İle Birlikte Silivri Cezaevi'nde Olacağız"

Veli Ağbaba: "Yarın Abb Başkanımız Yavaş İle Birlikte Silivri Cezaevi'nde Olacağız"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte yarın Silivri'deki Marmara Cezaevinde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edeceklerini bildirdi.

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte yarın Silivri'deki Marmara Cezaevinde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edeceklerini bildirdi.

Ağbaba sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat ve Ahmet Özer’i ziyaret edeceğiz."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Grand Kartal Otel Soruşturması Kapsamında İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı
Grand Kartal Otel Soruşturması Kapsamında İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı
Chp’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Odtü’de Protesto Edildi
Chp’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Odtü’de Protesto Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Cennet Vatanı Sokak Terörüne Teslim Edemeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Cennet Vatanı Sokak Terörüne Teslim Edemeyiz"
İstanbul'da "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı, İlker Canikligil Gözaltına Alındı
İstanbul'da "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı, İlker Canikligil Gözaltına Alındı
Tbmm Genel Kurulu... Gamze Taşcıer: "Bu Vicdansızlığın Hesabını Halk Sizden Soracak"
Tbmm Genel Kurulu... Gamze Taşcıer: "Bu Vicdansızlığın Hesabını Halk Sizden Soracak"
Saraçhane'de Buluşan Vatandaşlardan Erdoğan’a Tepki... "Bir Yüzüğün Bin Yüzük Oldu. Yetmedi Mi?"
Saraçhane'de Buluşan Vatandaşlardan Erdoğan’a Tepki... "Bir Yüzüğün Bin Yüzük Oldu. Yetmedi Mi?"
Chp'li Pala: "Bursa Hakkı Olan Kamu Sağlık Yatırımlarını Alamıyor, Halk Özel Hastanelere Yöneltiliyor"
Chp'li Pala: "Bursa Hakkı Olan Kamu Sağlık Yatırımlarını Alamıyor, Halk Özel Hastanelere Yöneltiliyor"
Tbmm Genel Kurulu Gergin Başladı... Chp Grubu Ekrem İmamoğlu'nun Resimlerini Sıralarına Koydu
Tbmm Genel Kurulu Gergin Başladı... Chp Grubu Ekrem İmamoğlu'nun Resimlerini Sıralarına Koydu