Veli Ağbaba'dan Hüda-par’a Tepki: "yemin Metninde Acaba Hangi Cümleler Bunlara Batıyor?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "YSK kesin seçim sonuçlarını bilinçli bir şekilde açıklamıyor. Sebebi HÜDA-PAR’ın programı. HÜDA-PAR’ın programında yemine, bayrağa, üniter yapıya karşı sözleri var. Bu beyefendiler yemin metnini okumak istemiyorlar. Yemin metninde acaba hangi cümleler bunlara batıyor? Atatürk ilkeleri mi, hukuk devleti mi, laiklik mi, cumhuriyet mi, demokrasi mi batıyor?" dedi. Hüda-Par ile ilgili başka iddiaların da bulunduğunu söyleyen Ağbaba, “Ayrıca bir başka iddia daha var HÜDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "YSK kesin seçim sonuçlarını bilinçli bir şekilde açıklamıyor. Sebebi HÜDA-PAR’ın programı. HÜDA-PAR’ın programında yemine, bayrağa, üniter yapıya karşı sözleri var. Bu beyefendiler yemin metnini okumak istemiyorlar. Yemin metninde acaba hangi cümleler bunlara batıyor? Atatürk ilkeleri mi, hukuk devleti mi, laiklik mi, cumhuriyet mi, demokrasi mi batıyor?" dedi. Hüda-Par ile ilgili başka iddiaların da bulunduğunu söyleyen Ağbaba, “Ayrıca bir başka iddia daha var HÜDA-PAR’lı milletvekilleriyle ilgili. Bu beyefendiler Meclis’te kadın çalışan istemiyorlar. Kadın çalışanın olmadığı katları istiyorlar. İşte AKP’nin Meclis'e soktuğu milletvekilleri bunlar. Bunlar cumhuriyet, rejim, Atatürk, bayrak, cumhuriyet düşmanı, bütün Türkiye bunları tanısın. 28 Mayıs geçmeden tanıyın bunları" diye konuştu.

Seçim çalışmalarını Malatya’da sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BÜLENT TURAN BİR AHLAKSIZLIĞI SAVUNACAK KADAR DÜŞMÜŞ"

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın, "O kasetler güya montajmış. Eğer montajsa dün de montajdı. Neden 14 Mayıs'tan önce montaj demediniz" açıklamasına yanıt veren Ağbaba, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘videolar montaj’ itirafından sonra Bülent Turan utanmazlıkta çığır açmış durumda. Utanmazsa, o montaj videosunun suçunu da bize yükleyecek. 14 Mayıs’ta niye itiraz etmemişiz? 14 Mayıs’tan önce de itiraz ettik, bunun yalan olduğunu bütün kamuoyu ile paylaştık. Bunun bir kumpas, siyasi ahlaksızlık ve namussuzluk olduğunu her yerde söyledik. Bugün de söylüyoruz; bu siyasi namussuzluktur, ahlaksızlıktır. Bülent Turan’ı Meclis'ten tanıyoruz. Manipülasyon ustası. 2019 seçimlerinde "Osman Öcalan TRT’ye çıktı" dediğimiz zaman "TRT’ye çıkmadı, TRT Kürdi’ye çıktı" diyen bir siyasetçi, utanmaz. Bir ahlaksızlığı savunacak kadar düşmüş bir adam, Bülent Turan sana yazıklar olsun. Bunun bir montaj olduğunu memleket biliyor. Eğer bir montaj videosu varsa 2013’te Kandil’e TRT’nin muhabirini, Anadolu Ajansı’nın muhabirini gönderenlerle çıkar. Bu montaj videosunun nasıl bir ahlaksızlık olduğunu bütün Türkiye gördü, şimdi savunmaya geçiyorlar."

"HÜDA-PAR’LILAR YEMİN METNİNDE HANGİ CÜMLELERDEN RAHATSIZ OLUYORLAR?"

Yüksek Seçim Kurulu’nun HÜDA-PAR’lı milletvekillerinin yemin krizi olabileceği endişesiyle bilinçli bir şekilde kesin seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasından önce açıklamadığını iddia eden Ağbaba, şunları söyledi:

"YSK kesin seçim sonuçlarını bilinçli bir şekilde açıklamıyor. Sebebi HÜDA-PAR’ın programı. HÜDA-PAR’ın programında yemine, bayrağa, üniter yapıya karşı sözleri var. O nedenle YSK açıklamıyor. Bu beyefendiler yemin metnini okumak istemiyorlar. Yemin metninde acaba hangi cümleler bunlara batıyor? Atatürk ilkeleri mi, hukuk devleti mi, laiklik mi, cumhuriyet mi, demokrasi mi batıyor? Bunların anlayışını görmek açısından aslında ibret verici bir durum."

HÜDA-PAR’lı milletvekillerinin Meclis'te kadın çalışan istemedikleri iddiasının olduğunu da ifade eden Ağbaba şöyle dedi:

"Ayrıca bir başka iddia daha var HÜDA-PAR’lı milletvekilleriyle ilgili. Bu beyefendiler Meclis’te kadın çalışan istemiyorlar. Kadın çalışanın olmadığı katları istiyorlar. İşte AKP’nin Meclis'e soktuğu milletvekilleri bunlar. Bunlar cumhuriyet, rejim, Atatürk, bayrak, cumhuriyet düşmanı, bütün Türkiye bunları tanısın. 28 Mayıs geçmeden tanıyın bunları" diye konuştu.

"AFİŞLERİMİZE VE GENÇLERİMİZE SALDIRIYORLAR"

Ağbaba, İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde, pankart asma yüzünden çıkan kavgaya da değinerek, "Bir taraftan afişlerimiz yırtılıyor, bir yandan çeteler tarafından genel başkanımızın afişlerine saldırı düzenleniyor, diğer taraftan afiş asarken gençlik kollarımıza saldırıda bulunuyorlar. Bunları kınıyoruz. Biz savaşa değil seçime gidiyoruz. Herkese seslenmek istiyorum; bu huzurumuzu bozmayın. İnsanlar gitsinler özgürce sandıkta oylarını kullansınlar. Afiş yırtarak, gençlere saldırarak oyunuzu artıramazsınız. Malatyalılar sizi daha iyi tanır. Ben Malatyalıları suçlamıyorum, bir grup çete var maalesef hem afişlerimize hem de gençlerimize saldırıyorlar" dedi.

Anka Haber Ajansı