Veli Ağbaba’dan Tüik’e İşsizlik Sorusu: "İşsizlik Azaldıysa Fona Başvuran 1 Milyon Kişi Nereden Geldi?"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin “TÜİK’in açıkladığı GSYİH verilerine göre Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3,5 büyümüş görünüyordu. Büyüyen bir ekonominin gerisinde 3.3 milyon işsiz bırakması kabul edilemez. Yüksek işsizliği Türkiye ekonomisinin normali haline getiren AKP’nin 20 yıllık iktisat politikalarıyla hesaplaşılması gerekir. İşsizlik azaldıysa 8 ayda fona başvuran 1 milyon kişi nereden geldi” açıklamasını yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin “TÜİK’in açıkladığı GSYİH verilerine göre Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3,5 büyümüş görünüyordu. Büyüyen bir ekonominin gerisinde 3.3 milyon işsiz bırakması kabul edilemez. Yüksek işsizliği Türkiye ekonomisinin normali haline getiren AKP’nin 20 yıllık iktisat politikalarıyla hesaplaşılması gerekir. İşsizlik azaldıysa 8 ayda fona başvuran 1 milyon kişi nereden geldi” açıklamasını yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Ağbaba, şunları belirtti:

“AKP’li yıllarda Türkiye ekonomisi büyürken bile halka iş olanağı sağlayamayan bir ekonomik yapıya dönüştürüldü. Gelişmiş ülkeler için felaket sayılabilecek işsizlik oranları Türkiye ekonomisinin normali haline getirilmiştir. TÜİK’in açıkladığı GSYİH verilerine göre Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3,5 büyümüş görünüyordu. Büyüyen bir ekonominin gerisinde 3.3 milyon işsiz bırakması kabul edilemez. Yüksek işsizliği Türkiye ekonomisinin normali haline getiren AKP’nin 20 yıllık iktisat politikalarıyla hesaplaşılması gerekir.

İşsizlik azaldıysa 8 ayda fona başvuran 1 milyon kişi nereden geldi? TÜİK Temmuz ayına ait işgücü istatistiklerini yayınladı. Özet şekilde bulgular ifade edilirse, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde yüzde 9,4 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 291 kişi şeklinde açıklandı.

8 Ayda 968 bin 760 kişi İşsizlik maaşına başvurdu. İŞKUR verilerine göre 2023 Ocak-Ağustos döneminde 968.760 kişi işsizlik maaşı başvurusu yapmış. Bunların yalnızca 429.619’u işsizlik maaşı almaya hak kazanmış. Yani sözde büyüyen Türkiye ekonomisi 1 milyon kişiyi işsiz bırakmış, bunların yüzde 45’ini bu enflasyonist ortamda işsizlik maaşına mahkum etmiş, diğer yüzde 55’inden işsizlik maaşını bile esirgemiş.

“KADIN İŞSİZLİĞİ KRONİKLEŞTİ!”

İşgücüne katılım oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 71,7 olurken, kadınlarda işgücüne katılım oranı yüzde 36,1 oldu. Kayıtlı işsizler içinde 1 yıldan uzun süre iş arayanların sayısı 892 bin 514. Diğer taraftan, 1.3 milyon kişi ise iş bulmak için 3 ay ile 12 ay arasında beklemek zorunda kalmış.”

Anka Haber Ajansı