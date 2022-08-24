Veteriner Kliniği Birbirine Katan 3 Arkadaşın Silahlı Kavgası Kamerada

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) – BÜYÜKÇEKMECE'DE, 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı. Birbirine saldıran iki arkadaş, dövüşerek çevredeki bir veteriner kliniğine girerken, arkakalarından gelen diğer arkadaşlarının tabancayla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü Mimaroaba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde konuşan M.B.Ç., A.T.Ö. ve A.D. isimli üç arkadaş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürde kavgaya dönüştü. Bir süre sonra A.D, kavgayı bırakıp yürümeye başladı. Peşinden giden arkadaşları caddedeki bir veteriner kliği önünde A.D'yi durdurdu. Burada tekrar kavga başladı. Birbirine saldıran iki kişi, kavga ederek bir veteriner kliniğine girdi. Arkalarından gelen diğer arkadaşları ise silahla A.D.'ye ateş etti. A.D bacağından yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.D.'yi hastaneye kaldırdı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede saldırganları yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlerinin devam ettiği öğrenildi. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı