Virajda Yoldan Çıkan Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, virajda yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Alpağut Mahallesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Caner Özalp yönetimindeki 14 GG 572 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 10 metrel yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yan yatan araçta bulunan yaşları 20 ile 24 arasında değişen sürücü Caner Özalp ile Doğan Çoknaz, Muhammed Emir Yılmaz, Mustafa Asım Soydan, Osman Yiğit Yıldız ve Buğra Kaan Babalık yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı