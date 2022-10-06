Virajda Yoldan Çıkan Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

Virajda Yoldan Çıkan Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

BOLU'da, virajda yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, virajda yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Alpağut Mahallesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Caner Özalp yönetimindeki 14 GG 572 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 10 metrel yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yan yatan araçta bulunan yaşları 20 ile 24 arasında değişen sürücü Caner Özalp ile Doğan Çoknaz, Muhammed Emir Yılmaz, Mustafa Asım Soydan, Osman Yiğit Yıldız ve Buğra Kaan Babalık yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Virajda Yoldan Çıkan Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Diyarbakır'da Araç Kiralama Şirketinde Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Diyarbakır'da Araç Kiralama Şirketinde Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Güngören’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın
Güngören’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın
Döşeme Atölyesinde Çıkan Yangında 4 İtfaiye Eri Ve 1 Çalışan Yaralandı
Döşeme Atölyesinde Çıkan Yangında 4 İtfaiye Eri Ve 1 Çalışan Yaralandı
Diyarbakır'da Taşlı Sopalı Kavga Kamerada: 4 Yaralı
Diyarbakır'da Taşlı Sopalı Kavga Kamerada: 4 Yaralı
Bakan Karaismailoğlu: Her Yıl 9 Bin 500 Vatandaşımızın Güvenli Yollar Sayesinde Canını Kurtarıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Her Yıl 9 Bin 500 Vatandaşımızın Güvenli Yollar Sayesinde Canını Kurtarıyoruz
Ayda 1 Milyon Lira Kazanan Tefecilere Operasyon
Ayda 1 Milyon Lira Kazanan Tefecilere Operasyon
Volkan Demirel: Gerektiği Gibi Oynayarak Kazanmasını Bilen Taraf Biz Olacağız
Volkan Demirel: Gerektiği Gibi Oynayarak Kazanmasını Bilen Taraf Biz Olacağız