Vişne Kurutmak İstediği Çatıda, Havalandırma Boşluğundan Düşüp Öldü

Vişne Kurutmak İstediği Çatıda, Havalandırma Boşluğundan Düşüp Öldü

KONYA'da Emine Demirbaş (65), vişne kurutmak için çıktığı 4 katlı binanın çatısında, havalandırma boşluğuna basınca üzerindeki plastik kaplamanın kırılmasıyla zemine düşerek öldü.

Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)- KONYA'da Emine Demirbaş (65), vişne kurutmak için çıktığı 4 katlı binanın çatısında, havalandırma boşluğuna basınca üzerindeki plastik kaplamanın kırılmasıyla zemine düşerek öldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali Mahallesi Mustafa Kurdoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Emine Demirbaş, oturduğu 4 katlı binanın çatısına vişne kurutmak için çıktı. Serme işlemi sırasında Demirbaş, havalandırma boşluğuna basınca üzerindeki plastik kaplama kırıldı. Demirbaş da 1'inci kattaki zemine düştü. Komşuların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Emine Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirbaş'ın cansız bedeni, itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden alınıp, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. (DHA)

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Vişne Kurutmak İstediği Çatıda, Havalandırma Boşluğundan Düşüp Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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