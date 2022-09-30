Viyadükten Dereye Uçan Tır’ın Şoförü Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

Viyadükten Dereye Uçan Tır’ın Şoförü Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde viyadükten dereye uçan domates yüklü TIR'ın şoförü Mehmet Kol (44) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu İsa Kol (22) ise ağır yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde viyadükten dereye uçan domates yüklü TIR'ın şoförü Mehmet Kol (44) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu İsa Kol (22) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu Mezit-7 mevkisinde meydana geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl yönüne giden Mehmet Kol yönetimindeki 02 EC 806 plakalı domates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yüksekliğindeki viyadükten dereye uçtu. Kazada, Mehmet Kol ile yanındaki oğlu İsa Kol, ters dönen TIR'ın kabininde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Kol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan İsa Kol, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsa Kol'un da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Mehmet Kol'un cenazesi ise 1 saatlik çalışmayla araçtan çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Viyadükten Dereye Uçan Tır’ın Şoförü Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Sivasspor, Hatay Maçında İlk Galibiyet Peşinde
Sivasspor, Hatay Maçında İlk Galibiyet Peşinde
Yangın Söndürme Havuzunda Ölen 2 Kardeş, Oğlaklarına Ot Toplamaya Gitmiş
Yangın Söndürme Havuzunda Ölen 2 Kardeş, Oğlaklarına Ot Toplamaya Gitmiş
Eda'yı Boğarak Öldüren Sevgilisinin Telefonundan Darp Sonrası Fotoğrafları Çıkmış
Eda'yı Boğarak Öldüren Sevgilisinin Telefonundan Darp Sonrası Fotoğrafları Çıkmış
Kaynak Yapılan Kamyonun Yakıt Deposu Patladı: 3 Yaralı
Kaynak Yapılan Kamyonun Yakıt Deposu Patladı: 3 Yaralı
Tandır Cinayeti Davasında Eksikler Tamamlanarak Dosya Yeniden İstinafa Gönderildi
Tandır Cinayeti Davasında Eksikler Tamamlanarak Dosya Yeniden İstinafa Gönderildi
Türk Eğitim-sen Başkanı Geylan’dan ‘öğretmenlik Meslek Kanunu’ Açıklaması
Türk Eğitim-sen Başkanı Geylan’dan ‘öğretmenlik Meslek Kanunu’ Açıklaması
Kazada Dili Boğazına Kaçan Motosikletli: Hiçbir Şey Hatırlamıyorum
Kazada Dili Boğazına Kaçan Motosikletli: Hiçbir Şey Hatırlamıyorum
En Büyük Yangında Yeşile Dönüş Yüzde 80 Tamamlandı
En Büyük Yangında Yeşile Dönüş Yüzde 80 Tamamlandı