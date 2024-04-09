Volkan Demir: “Kararın, İsrail İle Ticareti Tümüyle Durduracak Şekilde Genişletilmesi Gerekmektedir”

Volkan Demir: “Kararın, İsrail İle Ticareti Tümüyle Durduracak Şekilde Genişletilmesi Gerekmektedir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, “İktidar, Gazze'ye yönelik saldırıları kınarken İsrail ile ticaretini sürdürmüş ve kısıtlama kararını 185 günlük gecikmeyle almıştır. Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir. İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "'İktidar, Gazze'ye yönelik saldırıları kınarken İsrail ile ticaretini sürdürmüş ve kısıtlama kararını 185 günlük gecikmeyle almıştır. Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir. İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir'" dedi.

Ticaret Bakanlığı, İsrail’e aralarında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsayan ihracat kısıtlaması getirildiğini açıkladı. CHP Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Demir’in açıklaması şöyle:

''CHP olarak İsrail'e yapılan ihracatın kısıtlanması kararını destekliyoruz. Ancak bu kararın, ülkemizin çıkarlarını ve bölgemizin barışını korumak için yetersiz kaldığını düşünüyoruz. AKP iktidarı, halkımızın baskısı sonucu bu kararı almak zorunda kalmıştır. İktidar Gazze'ye yönelik saldırıları kınarken İsrail ile ticaretini sürdürmüş ve kısıtlama kararını 185 günlük gecikmeyle almıştır. Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir. İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. İktidarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen, haksızlığa ve zulme göz yuman bir ülkeyle ticaret yapmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz. Ayrıca, iktidarı İsrail ile olan ticaret hacmini detaylı ve şeffaf olarak kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. CHP olarak ülkemizin çıkarlarına zarar veren ve masum insanların yaşamlarını görmezden gelen her türlü ticarete karşıyız. İsrail'in, Filistin halkına yaptığı zulmüne ve işgaline karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.''

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kaynaşlı Devir-teslim Töreninde Gerginlik: Belediye Başkanı, Mhp'li Milletvekiline Çiçek Fırlattı
Kaynaşlı Devir-teslim Töreninde Gerginlik: Belediye Başkanı, Mhp'li Milletvekiline Çiçek Fırlattı
Oğuz Kaan Salıcı: İsrail’e Ticaret Kısıtlaması Kararını Halkımız Aldı, Ticaret Bakanlığı Sadece Açıkladı
Oğuz Kaan Salıcı: İsrail’e Ticaret Kısıtlaması Kararını Halkımız Aldı, Ticaret Bakanlığı Sadece Açıkladı
Bahçeli'Den Bayram Mesajı: "türkiye Cumhuriyeti Sandıkta Kurulmamıştır. Herkes Aklını Başına Almalı''
Bahçeli'Den Bayram Mesajı: "türkiye Cumhuriyeti Sandıkta Kurulmamıştır. Herkes Aklını Başına Almalı''
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Üsküdarlılarla Bayramlaştı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Üsküdarlılarla Bayramlaştı
Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Bu Bayram, Vatandaşlarımız Ülkemizin Geleceğinden Daha Umutlu
Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Bu Bayram, Vatandaşlarımız Ülkemizin Geleceğinden Daha Umutlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı: "Gazze'de Akan Kan Duruncaya Kadar Desteklerimizi Sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı: "Gazze'de Akan Kan Duruncaya Kadar Desteklerimizi Sürdüreceğiz"
Bekir Başevirgen: “Emekliye Bayram Hayal Oldu”
Bekir Başevirgen: “Emekliye Bayram Hayal Oldu”