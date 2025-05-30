Volodimir Zelenski: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle İyi Ve Çok Kapsamlı Bir Görüşme Gerçekleştirdim

Volodimir Zelenski: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle İyi Ve Çok Kapsamlı Bir Görüşme Gerçekleştirdim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon gürüşmesine ilişkin olarak,"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ve çok kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme konusundaki ilkeli duruşları için hem kendisine hem de tüm Türkiye'ye teşekkür ettim." dedi.

(ANKARA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon gürüşmesine ilişkin olarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ve çok kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme konusundaki ilkeli duruşları için hem kendisine hem de tüm Türkiye'ye teşekkür ettim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon gürüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yaptı. Zelenski, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ve çok kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme konusundaki ilkeli duruşları için hem kendisine hem de tüm Türkiye'ye teşekkür ettim. İstanbul'daki ilk toplantı hakkında konuştuk. Esir takası o toplantının önemli bir başarısıydı ama ne yazık ki tek başarısıydı. Barışa doğru ilerlemek için ateşkes gereklidir. Ölümler sona ermeli.

"İstanbul'da bir sonraki toplantı olasılığını ve Ukrayna'nın hangi koşullar altında katılmaya hazır olacağını görüştük"

İstanbul'da bir sonraki toplantı olasılığını ve Ukrayna'nın hangi koşullar altında katılmaya hazır olacağını görüştük. Bu toplantının boş geçemeyeceği ve geçmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri düzeyinde dörtlü bir toplantının düzenlenebileceğini de konuştuk. Ayrıca Türkiye'nin Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılımını da ele aldık. Gerekli sonuçları getirebilecek adımlar ve fikirler için minnettarım."

Anka Haber Ajansı

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