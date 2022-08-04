Yakıt Alırken Ateşlediği Çakmak Atv'yi Alev Topuna Çevirdi; O Anlar Kamerada

Yakıt Alırken Ateşlediği Çakmak Atv'yi Alev Topuna Çevirdi; O Anlar Kamerada

AKSARAY'da Mustafa Akil (25), ATV aracına yakıt aldığı sırada dalgınlık sonucu çakmağını ateşlemesi sonucu yangın çıktı.

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Mustafa Akil (25), ATV aracına yakıt aldığı sırada dalgınlık sonucu çakmağını ateşlemesi sonucu yangın çıktı. ATV alev topuna dönerken, sürücü Akil ve akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Akbulut (27), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Akil'in arkasında oturan arkadaşı yara almadan kurtulurken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Temmuz Çarşamba günü Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mustafa Akil, ATV aracıyla akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon çalışanı Mehmet Akbulut, araca yakıt doldurduğu sırada arkadaşıyla birlikte ATV'nin üzerinde oturmaya devam eden Mustafa Akil, bir anlık dalgınlık sonucu elindeki çakmağı ateşledi. Bunun üzerine ATV alev topuna dönerken, Akil ve Akbulut alevlerin arasında kaldı, arkasında oturan arkadaşı ise araçtan inip koşarak kurtuldu. İstasyon çalışanları, pantolonu sağ dizine kadar tutuşan Akil ile yerde sürüklenen ve kıyafetlerinin büyük bir bölümü alev alan Akbulut'a yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Çalışanlar, ardından alev topuna dönen ATV aracına da müdahale etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akil ve Akbulut, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 2 kişi, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Yakıt Alırken Ateşlediği Çakmak Atv'yi Alev Topuna Çevirdi; O Anlar Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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