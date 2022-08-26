Yakıt Gemisindeki Yangını Mürettebat Söndürdü

Yakıt Gemisindeki Yangını Mürettebat Söndürdü

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili ile Beldibi açıklarındaki yakıt gemisinde çıkan baca yangını, mürettebat tarafından büyümeden söndürüldü.

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili ile Beldibi açıklarındaki yakıt gemisinde çıkan baca yangını, mürettebat tarafından büyümeden söndürüldü.

Kemer yolu Küçük Çaltıcak karşısında bulunan Sıçan Adası yakınlarında, 20 kişilik Türk mürettebatın bulunduğu, Türk bayraklı ve "Kuzey Ekim" isimli yakıt gemisinin bacasındaki yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemi içindeki mürettebat, ekipler gemiye ulaşana kadar bacadan çıktığı değerlendirilen yangını kısa sürede söndürdü. Yaralanan olmazken, küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yakıt Gemisindeki Yangını Mürettebat Söndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Battaniye Fabrikasında Çıkan Yangın, 6 Saatte Söndürüldü
Battaniye Fabrikasında Çıkan Yangın, 6 Saatte Söndürüldü
Eskişehir'de Ters Dönen Araçtaki 3 Kişi Yaralandı
Eskişehir'de Ters Dönen Araçtaki 3 Kişi Yaralandı
Köpekten Kaçan Çocuğa Aracın Çarptığı Kaza Kamerada
Köpekten Kaçan Çocuğa Aracın Çarptığı Kaza Kamerada
Tatlıses'in Yaralandığı Kazada, Kamyonet Sürücüsünün Kanında Alkol Çıktı
Tatlıses'in Yaralandığı Kazada, Kamyonet Sürücüsünün Kanında Alkol Çıktı
Üsküdar'da Sanal Market Olarak Kullanılan Binanın 2. Kat Zemini Çöktü; 1 Yaralı
Üsküdar'da Sanal Market Olarak Kullanılan Binanın 2. Kat Zemini Çöktü; 1 Yaralı
Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Kaza Kamerada
Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Kaza Kamerada
Takipli Cinayetin Sanıklarına Müebbet İstemi
Takipli Cinayetin Sanıklarına Müebbet İstemi