Yakıt Gemisindeki Yangını Mürettebat Söndürdü

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili ile Beldibi açıklarındaki yakıt gemisinde çıkan baca yangını, mürettebat tarafından büyümeden söndürüldü.

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili ile Beldibi açıklarındaki yakıt gemisinde çıkan baca yangını, mürettebat tarafından büyümeden söndürüldü.

Kemer yolu Küçük Çaltıcak karşısında bulunan Sıçan Adası yakınlarında, 20 kişilik Türk mürettebatın bulunduğu, Türk bayraklı ve "Kuzey Ekim" isimli yakıt gemisinin bacasındaki yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemi içindeki mürettebat, ekipler gemiye ulaşana kadar bacadan çıktığı değerlendirilen yangını kısa sürede söndürdü. Yaralanan olmazken, küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı