Yalçın Karatepe: "Emekli Aylığı Asgari Ücrete Endekslenmeli Ve Asgari Ücret Seviyesinde Olmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 oranında artış yapılmasına ilişkin; "Son 6 ayda ortaya çıkan yüzde 37,6'lık enflasyonu, ocak ayında ortaya çıkacak yüzde 5'e yakın enflasyonu dikkate aldığımızda bu en düşük emekli aylığının reel olarak azaldığını net bir biçimde gösteriyor. Bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçilmeli, emeklilerin insanca yaşayabileceği ulaşmalarının yolu açılmalıdır. Emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli ve asgari ücret seviyesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 oranında artış yapılmasına ilişkin; "Son 6 ayda ortaya çıkan yüzde 37,6'lık enflasyonu, ocak ayında ortaya çıkacak yüzde 5'e yakın enflasyonu dikkate aldığımızda bu en düşük emekli aylığının reel olarak azaldığını net bir biçimde gösteriyor. Bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçilmeli, emeklilerin insanca yaşayabileceği ulaşmalarının yolu açılmalıdır. Emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli ve asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılırsa milyonlarca emeklimiz iktidarda bulunanların gözünün içerisine bakarak emekli aylıklarının ne kadar olacağını merakla beklemek zorunda kalmazlar. Bu yönde bir düzenlemenin bir an önce yapılması gerekiyor, aksi takdirde emeklilerin bu aylık düzeyleriyle hayatını idame ettirmeleri mümkün olmayacaktır" diye konuştu.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 oranındaki artışa tepki gösterdi. Karatepe'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla emeklileri açlığa mahkum etmiş olduklarını bir kez daha net bir biçimde ifade etti. BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin 2024 yılı emekli aylık artışları 2023 yılının son 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak hesaplanıyor. 2023 yılının son 6 ayında yüzde 37,6 oranında bir enflasyon erisiyle karşı karşıya kalmıştık. Bütün emekliler gözünü Kabine Toplantısı sonrasında yapılacak açıklamaya çevirdi. Bu toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan son 6 aylık enflasyona ek olarak 5 puanlık bir artışın yapılacağını daha duyurdu. Bu artış emekli aylıkları ocak ayı sonuna doğru emeklilerin hesabına yattığı zaman zaten ocak ayında karşı karşıya kalacağımız aylık enflasyon kadar bile değildir. Bu 5 puanlık artışla birlikte geçtiğimiz temmuz ayından itibaren emekliler reel olarak herhangi bir artış almamış, hatta gerçek enflasyonu baz aldığımızda ciddi şekilde kayba uğramış durumdadır. Dolayısıyla artık yoksulluktan bahsetmiyoruz emekliler için, ciddi şekilde bir açlık sorunuyla karşı karşıya kaldığımızı maalesef görüyoruz.

"EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLENMELİ VE ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMALIDIR"

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması ise çok daha vahim bir durum. Mevcutta 7 bin 500 lira seviyesinde olan en düşük emekli aylığı yapılacak artışla birlikte 10 bin liraya çıkarılacak. Oransal olarak baktığımızda yüzde 33'lük bir artışa denk geliyor. Oysa son 6 ayda ortaya çıkan yüzde 37,6'lık enflasyonu, ocak ayında ortaya çıkacak yüzde 5'e yakın enflasyonu dikkate aldığımızda bu en düşük emekli aylığının reel olarak azaldığını net bir biçimde gösteriyor. Bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçilmeli, emeklilerin insanca yaşayabileceği ulaşmalarının yolu açılmalıdır. Emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli ve asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılırsa milyonlarca emeklimiz iktidarda bulunanların gözünün içerisine bakarak emekli aylıklarının ne kadar olacağını merakla beklemek zorunda kalmazlar. Bu yönde bir düzenlemenin bir an önce yapılması gerekiyor, aksi takdirde emeklilerin bu aylık düzeyleriyle hayatını idame ettirmeleri mümkün olmayacaktır."

Anka Haber Ajansı