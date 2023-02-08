Yalı Çapkını ve Ömer dizi oyuncuları depremzedeler için birlik oldu, kampanya başlattı

Star TV ekranında yayınlanan Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam dizi oyuncuları, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedeler için yardım toplama kararı aldı. Kampanyada başrol oyuncuları yer alacak.

Gerçek Gündem'in derlemesine göre; Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşıyor. Bir çok kentte trajedi yaşanıyor.

Çok sayıda bina yıkıldı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı ise kurtarılmayı bekliyor. Ülkede yaşanan felaket sonrası binlerce insan evsiz kaldı.

Her Yerden Yardım Yağıyor

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım yağıyor. Çok sayıda Batı ülkesi Türkiye için seferber oldu. Ülkelerin yöneticileri ve ülke halkları Türkiye'nin yaralarını sarması için seferber oldu.

Dizi Oyuncuları Yardım Toplayacak

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre; Star TV ile NTV ile yarın ortak yayınla AFAD için yardım toplamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan yayını Seda Öğretir, Mesut Yar ve Nazlı Çelik sunacak.

Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi Star TV’de ekrana gelen dizilerin oyuncuları da ünlü isimlerin destek vereceği yayına konuk olup yardım çalışmasına destek olacak. Programın ne zaman yapılacağı kısa süre içinde netleşecek.

Bölgede OHAL İlan Edildi

Depremin etkilediği illerde OHAL ilan edildi. Bölgenin yeniden yapılandırılması için milyarlarca liraya ihtiyaç var. Yollar, hastaneler ve bir çok devlet kurumu da depremde hasar gördü. Yüzlerce okulun da kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Kaynak: gercekgundem.com