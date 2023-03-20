Yalova Belediye Başkanlığı’na Mustafa Tutuk Seçildi

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Yalova Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davası nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP’li Vefa Salman’ın milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından Yalova Belediye Meclisi’nde başkanlık seçimi yapıldı. Başkan vekilliğini 3 yıldır sürdüren AKP'li Mustafa Tutuk, oylama sonucunda Yalova Belediye Başkanı seçildi.

Yalova Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Vefa Salman’ın 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçiminde aday adayı olmak için istifası nedeniyle bugün olağanüstü olarak toplandı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı 3 yıldır belediye başkan vekili olarak görev yapan Mustafa Tutuk’u, CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı ise CHP Grup Sözcüsü Burçin Tangürek’i belediye başkanlığına aday gösterdi. Kapalı oylamayla yapılan seçimin ilk iki turunda Mustafa Tutuk 19, Burçin Tangürek ise 11 oy aldı. Adayların seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamaması üzerine üçüncü tur oylamaya geçildi. Bu turda da 19 oy alan Mustafa Tutuk, salt çoğunluğu sağlayarak Yalova Belediye Başkanı oldu.

"DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Seçim sonunda bir konuşma yapan Tutuk, şunları söyledi:

"3 yıldır sürdürdüğümüz vekaleten başkanlık görevi, bu saatten itibaren asil olarak devam edecek. 3 yıldır hep birlikte güzel işler yaptık. Yalova’mızı yaşanabilir hak ettiği yere getirebilmek için hep birlikte elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da bir yılımız var, 2024 Mart seçimlerine. Bir yıl boyunca da el birliği ile hep birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum ve ben, şahsım adına söz veriyorum."

Anka Haber Ajansı