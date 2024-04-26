Yalova Çiftlikköy Belediyesi Akp'den 322 Milyon Lira Borç Devraldı

Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçmesinin ardından önceki dönemlerin borç listesi belediye hizmet binasına asıldı. 322 milyonluk büyük bir borç yükü devraldıklarını belirten Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, "Maaşları ödedikten sonra bu 322 milyonun karşılığında kasamızda da 1 milyon bir para var. Dönemeyen bir sistem var. Hızlı bir şekilde belediyenin gelirlerini arttıracak hamlelerle alakalı startı verdik" dedi.

NEDİM GÜLER

(YALOVA)- Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçmesinin ardından önceki dönemlerin borç listesi belediye hizmet binasına asıldı. 322 milyonluk büyük bir borç yükü devraldıklarını belirten Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, "Maaşları ödedikten sonra bu 322 milyonun karşılığında kasamızda da 1 milyon bir para var. Dönemeyen bir sistem var. Hızlı bir şekilde belediyenin gelirlerini arttıracak hamlelerle alakalı startı verdik" dedi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, AKP'den devraldıkları borçları belediye binasına astı. Personel maaşları için bile kaynak olmadığını belirten Başkan Yele, bundan sonraki süreçte tasarruf tedbirlerine ağırlık vereceklerini vurguladı.

"MAAŞ İÇİN BİLE KAYNAK YOKTU"

Adil Yele düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Bu süreçte de zaten sizle her türlü istişare içerisinde, şeffaf belediyecilik demiştik, onu da yerine getireceğiz. Seçim kampanyası süresince vatandaşlarımıza hep şunu anlatmıştık; eşit, adil, şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde Çiftlikköy’ü yöneteceğimizi söylemiştik. Bununla ilgili gerekli adımları da atıyoruz. Gelirimizi, giderimizi bir net bir şekilde tespit etmek istedik. 5 Nisan 2024 itibarıyla gerekli müdürlüklere başkanlık makamı olarak yazdığım yazılarda bir borç tespiti yaptık. Tabii bu borç devam ediyor. Müteahhitlerden ve dışarıdaki kesimlerden hala gelen faturalarımız var. Önümüzdeki süreçte zaten bunları belirli periyotlar halinde, gelir-gider tablosu altında zaten sizle tekrar buluşacağız, tekrar anlatacağım. Şöyle ki ilk hamlem görevi teslim aldıktan sonra, belediyede çalışan personel, mesai arkadaşlarımın maaşlarıyla alakalı oldu. Geldiğimizde bir kaynak yoktu bununla alakalı. Hızlı bir hareketle ilk maaşlarımızı çok şükür iyi bir şekilde ödedik. Eksiksiz, kesintisiz bir şekilde personel arkadaşlarımın maaşını ödedim. Tabii bundan sonraki süreçte belediyenin borç yükü tahmin ettiğimden biraz daha fazla çıktı.

"BORÇ YÜKÜNÜ AZALTMAK İLK HEDEFİMİZ"

Bürokrat arkadaşlarının yaptığı çalışmada ivedi bir şekilde bunu zaten önümüzdeki süreçte bugün itibarıyla belediyemizin binasına görsel olarak da borç dökümünü asacağız, sosyal medyadan da paylaşacağız. Herkes dilediği takdirde görecek ve önümüzdeki süreçlerde bu borç yükünün azalıp arttığını şeffaf bir şekilde vatandaşımıza anlatacağız. Vatandaşın parasını nereye harcadığımızı, nerelerde tasarruf yaptığımızı teker teker anlatacağız bu süreçte. Dediğim gibi bu borç miktarı artıyor ama Nisan itibariyle 322 milyon civarı bir borcumuz var. Bu borcumuzun önemli kısmı kamu kurumlarına, daha sonra müteahhitlere ciddi bir borcumuz var. Günü gelmiş, ödenmesi gereken borç bunlar. Günü gelmiş, ihaleli miktarları söylemiyorum. Devam eden işlerimiz var çünkü. Belediyenin sürdürülebilirliği açısından biz o yapılmış ihaleleri bazı projeleri revize edip tekrar hayata geçireceğiz. Vatandaşımızla buluşturacağız zaten.

"DÖNMEYEN BİR SİSTEM VAR"

Maaşları ödedikten sonra bu 322 milyonun karşılığında kasamızda da 1 milyon bir para var. Dönemeyen bir sistem var. Hızlı bir şekilde belediyenin gelirlerini arttıracak hamlelerle alakalı startı verdik. Burada önümüzdeki kısa bir zamana ihtiyacımız var. Belki 3-5 aylık bir süre içerisinde burada çalışan bir mekanizma, belediye başkanının sadece maaş ödemeyi düşünmediği bir sistem, yatırım yapmayla alakalı bir sistem anlayışını ortaya koyacağız. Ben hayatım boyunca hiçbir şekilde enkaz edebiyatı yapmadım, burada da yapmayacağım. Borcumuz var, ağır bir borç. Bunun bilincindeyiz ekip arkadaşlarımızla beraber. Hızlı bir şekilde belediyenin kaynaklarını artırıp, en önemli projemiz aslında sahada da bunu söylemiştim ben seçim süresi boyunca; tasarruf, tasarruf, tasarruf. Tasarrufla alakalı hamleleri başlattık.

Anka Haber Ajansı