Yanan Evde Dumandan Etkilenen Ufuk, Baygın Bulundu

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA'da, 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenip bayılmış olarak bulunan Ufuk İçer (24), ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Öztuna Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, evi sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Eve giren ekipler, Ufuk İçer'i kapının arkasında baygın şekilde buldu. Dumandan etkilenen İçer, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı