Yanan Evin Balkonundan Alt Kata Atladı

Yanan Evin Balkonundan Alt Kata Atladı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, evinde yangın çıkan Emre Kaplan, binanın 3'üncü katındaki balkondan sarkarak bir alt kattaki balkona atladı.

Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, evinde yangın çıkan Emre Kaplan, binanın 3'üncü katındaki balkondan sarkarak bir alt kattaki balkona atladı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 38. sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Emre Kaplan'ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerden kaçmak için balkona çıkan Emre Kaplan ise balkondan sarkarak bir alt katın balkonuna atladı. Kaplan'ın balkondan sarkarak, atladığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emre Kaplan'ın olaydan yara almadığı belirlendi. Yangında ev hasar görürken, inceleme başlatıldı. (DHA)

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Yanan Evin Balkonundan Alt Kata Atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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