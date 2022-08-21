Yanan Evinde Gazdan Zehirlenerek Öldü

Yanan Evinde Gazdan Zehirlenerek Öldü

ZONGULDAK'ta Ömer Güngör (90), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta Ömer Güngör (90), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkisinde meydana geldi. Tek yaşayan Ömer Güngör'ün evinden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin söndürme çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Güngör'ün cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın, karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de soğutma çalışması yaptı. Güngör'ün cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yanan Evinde Gazdan Zehirlenerek Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 20 Ölü, 26 Yaralı (8)
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 20 Ölü, 26 Yaralı (8)
Boya Yaparken Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı
Boya Yaparken Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı
Silahını Temizlerken Kazara Babaannesini Vurdu
Silahını Temizlerken Kazara Babaannesini Vurdu
Şişli'de Gece Bekçilerine Yönelik Saldırı; 1 Bekçi Şehit, 4 Bekçi Yaralı
Şişli'de Gece Bekçilerine Yönelik Saldırı; 1 Bekçi Şehit, 4 Bekçi Yaralı
Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisikletteki Anne-oğul Hayatını Kaybetti
Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisikletteki Anne-oğul Hayatını Kaybetti
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 20 Ölü, 26 Yaralı (7)
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 20 Ölü, 26 Yaralı (7)
Başına Yorgun Mermi İsabet Eden 10 Yaşındaki Musa Yaralandı
Başına Yorgun Mermi İsabet Eden 10 Yaşındaki Musa Yaralandı