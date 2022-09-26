Yangın Çıkan Apartmanda Mahsur Kalan 2 Kardeşi İtfaiye Kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında bina duman içinde kaldı. Binanın 5'inci katında mahsur kalan kardeş 2 çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sümer Mahallesi Palmiye Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Sevim Çidemlioğlu'na ait dairenin çocuk odasında, öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Çidemlioğlu, evden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar dumanlar bütün apartmanı sardı. Apartmandakiler dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. Binanın 5'inci katındaki bir dairede ise mahsur kalan ağabey ve kardeşi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Büyük korku yaşadığı için ağlayan çocuklardan biri itfaiye personeline sarıldı. İtfaiye personeli de çocuğun başını ve yanaklarını okşayıp teselli etti. Dumandan etkilenen ve ilk müdahalesi yapılan ağabey ve kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıktığı kattaki dairelerde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı