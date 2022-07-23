Yangın Çıkan Daire, Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın Çıkan Daire, Kullanılamaz Hale Geldi

ADANA'da 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitedeki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, apartmandakileri uyarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Apartmandakiler güvenlik amacıyla evlerini boşaltırken, adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 3 arazözle müdahale etti. Merdivenli araçla evin bulunduğu kata ulaşan itfaiye erleri, tazyikli su sıkarak, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Boş olduğu belirlenen dairede zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yangın Çıkan Daire, Kullanılamaz Hale Geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Geniş Haber // Sarıyer'deki Kamyon Kazası Kamerada
Geniş Haber // Sarıyer'deki Kamyon Kazası Kamerada
Tekirdağ'da Yat Limanında Tekne Yandı
Tekirdağ'da Yat Limanında Tekne Yandı
Cip İle Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Cip İle Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sarıyer'de Kamyon Gecekondunun Üzerine Uçtu: 4 Yaralı
Sarıyer'de Kamyon Gecekondunun Üzerine Uçtu: 4 Yaralı
Kaza Yapan Otomobile Çarpmamak İçin Şerit Değiştirirken Aydınlatma Direğine Çarptı; 2 Yaralı
Kaza Yapan Otomobile Çarpmamak İçin Şerit Değiştirirken Aydınlatma Direğine Çarptı; 2 Yaralı
Eski Kız Arkadaşını Tabancayla Öldürüp, İntihar Etti
Eski Kız Arkadaşını Tabancayla Öldürüp, İntihar Etti
Trenin Çarptığı Otomobil Hurdaya Döndü; Karı- Koca Kazadan Yara Almadı
Trenin Çarptığı Otomobil Hurdaya Döndü; Karı- Koca Kazadan Yara Almadı