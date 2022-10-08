Yangın Çıkan Evlerinde Mahsur Kalıp, Merdivenle Kurtarıldılar

Yangın Çıkan Evlerinde Mahsur Kalıp, Merdivenle Kurtarıldılar

SİNOP'ta, 5'inci kattaki evde çıkan yangında, içeride mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, 5'inci kattaki evde çıkan yangında, içeride mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda, sabah saatlerinde, Rıdvan Öztürk'e ait en üst kattaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle en üst kata ulaşan ekipler, içeride mahsur kalan 1'i kadın 2 kişiyi kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, evdeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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Yangın Çıkan Evlerinde Mahsur Kalıp, Merdivenle Kurtarıldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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