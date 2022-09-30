Yangın Söndürme Havuzuna Giren 2 Kardeşin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Yangın Söndürme Havuzuna Giren 2 Kardeşin Cansız Bedenine Ulaşıldı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Eymen (10) ve Ömer Pala (12) kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.

Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Eymen (10) ve Ömer Pala (12) kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesinde oturan evli, 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen ve Ömer'den bir süre haber alamayınca, saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı bulundu. Çocukların yangın söndürme havuzuna girdiğini düşünen Pala ve yakınları, durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havuzun çevresinde inceleme yapıp, olay yerine balık adam ve AFAD görevlileri çağırdı. Olay yerine gelen ve suya giren balık adamlar, talihsiz çocukların cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Yangın Söndürme Havuzuna Giren 2 Kardeşin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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