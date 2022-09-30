Yangın Söndürme Havuzunda Ölen 2 Kardeş, Oğlaklarına Ot Toplamaya Gitmiş

Kadir ÖZEN/İZMİR,(DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, yangın söndürme havuzunda cansız bedenleri bulunan Eymen Pala (10) ve Ömer Pala (12) kardeşlerin cenazeleri, adli tıptan alındı. Çocukların, çok sevdiği 4 aylık oğlaklarına ot toplamak için bölgeye gittiği öğrenildi.

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi'nde oturan evli, 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen ve Ömer'den bir süre haber alamayınca, dün saat 17.00 sıralarında yakınları ile arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Çümbülce mevkindeki yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı bulundu. Çocukların yangın söndürme havuzuna girdiğini düşünen Pala ve yakınları, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, havuzun çevresinde inceleme yapıp, olay yerine balık adam ve AFAD görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen ve suya giren balık adamlar, çocukların cansız bedenine ulaştı. Eymen ve ağabeyi Ömer'in cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası 2 kardeşin cenazesi Poyracık Mahallesi'ne defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kınık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Eymen Pala ve Ömer Pala'nın, okuldan geldikten sonra çok sevdikleri 4 aylık oğlaklarına ot toplamak için bölgeye gittikleri öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı