Yangında Alevler Arasında Kalan Yatalak Hasta İle Kediyi İtfaiye Kurtardı

Yangında Alevler Arasında Kalan Yatalak Hasta İle Kediyi İtfaiye Kurtardı

İZMİR'in Balçova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan yatalak hasta Emine Yılmaz (85) ve bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan yatalak hasta Emine Yılmaz (85) ve bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Cem Sultan Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dairede alevler arasında kalan yatalak hasta Emine Yılmaz ve binada mahsur kaldığı belirlenen "Balım" isimli kedi, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Vücudunda yanıklar meydana gelen ve dumandan etkilenen Yılmaz'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yılmaz, daha sonra ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kedi ise üst katta oturduğu belirlenen sahibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere götürüldü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

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Yangında Alevler Arasında Kalan Yatalak Hasta İle Kediyi İtfaiye Kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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