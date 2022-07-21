Yangında Balkonda Mahsur Kalan Aileyi İtfaiye Kurtardı

Yangında Balkonda Mahsur Kalan Aileyi İtfaiye Kurtardı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 6 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangında, balkonda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sekvan KÜDEN- Ahmet AKKUŞ/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 6 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangında, balkonda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Cizre ilçesi Dirsekli Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın son katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Klimadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Daireyi saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan 6 kişilik aile, balkona sığındı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler aileyi kurtarmak için içeri girdi. Oksijen maskeleri takılan 6 kişi, güvenli bir koridor oluşturularak çıkarıldı. Ambulansta kontrolleri yapılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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Yangında Balkonda Mahsur Kalan Aileyi İtfaiye Kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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