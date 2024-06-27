Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman Cinayeti Davasını Takip Edecek

Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman Cinayeti Davasını Takip Edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman cinayeti davasının 28 Haziran Cuma günü Balıkesir Adliyesi’nde görülecek ilk duruşmasını takip edecek.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman cinayeti davasının 28 Haziran Cuma günü Balıkesir Adliyesi’nde görülecek ilk duruşmasını takip edecek.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve motorlu kurye Ata Emre Akman, 11 Mayıs 2024’te, Balıkesir’de 17 yaşındaki saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Ata Emre Akman cinayeti davasının ilk duruşması, yarın Balıkesir Adliyesi’nde görülecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ilk duruşmayı takip edeceğini açıkladı. Bağcıoğlu, "Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm adımların atılması ve adaletin en kısa sürede sağlanması gerekmektedir. Ata Emre Akman'ın ailesinin ve tüm Türkiye'nin adalet beklentisi bizim de beklentimizdir" dedi.

Anka Haber Ajansı

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