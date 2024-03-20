Yankı Bağcıoğlu, Esas Expo 2024 Savunma Sanayi Ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti: "Gerçekten Gurur Duyduk"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Bayraklı'da bulunan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ege Savunma Sanayi (ESAS) Havacılık ve Uzay Kümelenme ve Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen ESAS EXPO 2024 Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Bağcıoğlu, “Bu fuar, gerçekten bizim için de çok faydalı oldu. İzmir bölgesindeki firmaların, İzmir yerleşik firmaların Türkiye'ye hatta Avrupa'ya açılmaya hedef güden firmaları tanımak durumunda kaldık. Gerçekten gurur duyduk” dedi.

HABER: ECE AZAK – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Bayraklı'da bulunan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ege Savunma Sanayi (ESAS) Havacılık ve Uzay Kümelenme ve Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen ESAS EXPO 2024 Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Bağcıoğlu, “Bu fuar, gerçekten bizim için de çok faydalı oldu. İzmir bölgesindeki firmaların, İzmir yerleşik firmaların Türkiye'ye hatta Avrupa'ya açılmaya hedef güden firmaları tanımak durumunda kaldık. Gerçekten gurur duyduk” dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Bayraklı'da bulunan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ege Savunma Sanayi (ESAS) Havacılık ve Uzay Kümelenme ve Ege Kalkınma Derneği tarafından 19-21 Mart 20224 tarihleri arasında düzenlenen ESAS EXPO 2024 Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuarda tek tek stantları gezerek bilgi alan Bağcıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bugün ESAS EXPO 2024 Savunma Sanayii ve Teknoloji Fuarı'na geldik. Savunma sanayindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bütün fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Ayrıca firmalarımızın yaptığı kurumsal açıklamaları takip ediyoruz. Biliyorsunuz savunma sanayi son dönemde gayet büyük atılımlar kaydetti. Onlarca yıl önce atıl tohumlar şu anda projelere dönüştü. Somut ürünler haline gelmeye başladı. Bu gururu yaşarken, bu mutluluğu yaşarken bazı yetkili makamlar tarafından da dahil olmak üzere yapılan tezviratlar mevcut. Geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunma sanayisine gerekli önemi göstermeyeceği hatta partinin savunma sanayisini engelleyeceği yönünde çeşitli açıklamalar oldu. Ben şunu belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi savunma sanayisinin tam ortasındadır. Cumhuriyet’in kurucu partisi olarak savunma sanayisine her türlü destek verilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmayacaktır onu belirtmekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi liyakati esas alacak. Hiçbir zaman siyasi partilere yakın, siyasi görüşleri nedeniyle teknik ve idari personelin, savunma kuruluşlarında görev almasını engellemeyecek, yükselmelerini, meslekte ilerlemelerine engel olmayacaktır. Savunma sanayisinde siyasi fikri, siyasi görüşü, iktidara yakın olan firmalara öncelik vermeyecektir. Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi mühendislerimizin, teknik personelin özlük haklarını düzelterek savunma sanayindeki yurt dışına beyin göçünü engellemeye çalışacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı bunlardır. ”

“BAYKAR, BİR DÜNYA DEVİ HALİNE GELDİ”

BAYKAR'ın dünya üzerinde İHA ve milli insansız uçak sistemleri konusunda bir dünya devi haline geldiğini söyleyen Bağcıoğlu, “Yeni BAYKAR'ların gelişmesi, diğer sektörlerde de bu özel firmaların dünya üzerinde tanınmış, etkili, yetkin firmalar haline gelmesi için her türlü gayreti gösterecektir. İHA konusunda bu kadar öndeyken insansız deniz araçları konusunda örnek veriyorum insansız kara araçları konusunda. Keşif gözetleme sistemleri tespit sistemleri konusunda da bu tip faaliyetleri yürütecek. Yeni BAYKAR'ların sağlanmasına, yeni BAYKAR'arın oluşmasına imkan tanıyacaktır. Bu fuar gerçekten bizim için de çok faydalı oldu. İzmir bölgesindeki firmaların, İzmir yerleşik firmaların Türkiye'ye hatta Avrupa'ya açılmaya hedef güden firmaları tanımak durumunda kaldık. Gerçekten gurur duyduk. Girişimci genç arkadaşları gördük. Yarın fuarın son günü. Ben özellikle İzmirlileri. bu fuara katılarak savunma sanayinin İzmir'de yerel ölçekte ne boyuta geldiğini görmeleri açısından tavsiye ediyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı