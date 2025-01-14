Yankı Bağcıoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'yi Ziyaret Etti

(ESKİŞEHİR)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nu makamında ağırladı. Ziyarette CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir ve belediye bürokratları da hazır bulundu.

Eskişehir’in her konuda örnek olduğunu söyleyen Yankı Bağcıoğlu, Başkan Ayşe Ünlüce’ye çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret sonrası Başkan Ünlüce, Bağcıoğlu’na ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı