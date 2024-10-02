Yankı Bağcıoğlu: Lübnan'daki Vatandaşlarımızın Tahliye Sürecine Türk Silahlı Kuvvetleri Dahil Edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik, "Dışişleri Bakanlığı'nın Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye etmeye yönelik planlamalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak, böylesi kritik ve hassas bir süreçte, sahada kazandığı tecrübelerle büyük fark yaratacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu sürece daha aktif bir şekilde dahil edilmesinin gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik, "Dışişleri Bakanlığı'nın Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye etmeye yönelik planlamalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak, böylesi kritik ve hassas bir süreçte, sahada kazandığı tecrübelerle büyük fark yaratacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu sürece daha aktif bir şekilde dahil edilmesinin gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Lübnan'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Bağcıoğlu, vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik alınan önlemleri yerinde bulduğunu belirtirken, daha önce benzer kriz bölgelerinden başarılı tahliye operasyonları gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu süreçteki katkısının önemine dikkat çekti.

Bağcıoğlu'nun yazılı basın açıklaması şöyle:

"Dışişleri Bakanlığı'nın Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye etmeye yönelik planlamalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak, böylesi kritik ve hassas bir süreçte, sahada kazandığı tecrübelerle büyük fark yaratacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu sürece daha aktif bir şekilde dahil edilmesinin gerektiğini ifade etmek isterim. Daha önce Libya, Yemen ve Arnavutluk gibi çatışma bölgelerinde başarılı tahliye operasyonlarına imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, böylesine sıkıntılı bir durumda sahip olduğu deneyim ve stratejik bilgi, sürecin daha güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın güvenliği söz konusu olduğunda, en deneyimli birimlerimizin bu sürece dahil edilmesi, operasyonun başarısı açısından hayati önem taşıyacaktır.

Lübnan'daki güvenlik durumu göz önüne alındığında, tahliye sürecinin her an çatışma koşullarında gerçekleşme olasılığı bulunmaktadır. Bölgede savaşın kaçınılmaz olduğu bir senaryoda, tahliye işleminin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tecrübelerinden faydalanmak büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu sadece tahliye operasyonlarıyla sınırlı değil; ülkenin genel afet ve acil durum planlarında da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin katkıları vazgeçilmezdir. Daha önce ifade etmiş; MSB’nin afetlerle mücadelede “esas çözüm ortağı” yerine destek çözüm ortağı olarak görevlendirilmesinin doğru olmadığını ifade etmiştik. Afet ve Acil Durum Kurulu gibi kritik yapıların planlamasında Silahlı Kuvvetlerimizin tecrübesine daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Burada herhangi bir kasıt aramamakla birlikte, bu önemli noktaların dikkate alınmasının sürecin başarısı açısından göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu yetkinlikler, tahliye gibi zorlu operasyonlarda kritik bir destek olabilir ve bu katkının sürecin her aşamasında daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve tahliye sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu operasyonlara dahil edilmesi, sürecin başarıya ulaşmasında hayati rol oynayacaktır."

Anka Haber Ajansı