Yankı Bağcıoğlu: "Teröristlerle Mücadele Eden Tek Nato Devletinin Türkiye Olduğunu Da Unutmamak Lazım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Washington’da gerçekleşen NATO Zirvesi’nde alınan kararlar hakkında, "Zirve Bildirisi’nde olmasa da bu dokümanlarda bekamızı tehdit eden YPG terör örgütünün yer aldığını umut ediyoruz. Halen doğrudan teröristlerle mücadele eden tek NATO devletinin Türkiye olduğunu da unutmamak lazım" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Washington’da gerçekleşen NATO Zirvesi’nde alınan kararlar hakkında, "Zirve Bildirisi’nde olmasa da bu dokümanlarda bekamızı tehdit eden YPG terör örgütünün yer aldığını umut ediyoruz. Halen doğrudan teröristlerle mücadele eden tek NATO devletinin Türkiye olduğunu da unutmamak lazım" dedi.

Yankı Bağcıoğlu, Washington’da gerçekleşen NATO Zirvesi’nde alınan kararları yazılı açıklamayla değerlendirdi. Bağcıoğlu, özellikle stratejik niyet bildiren maddelerin Türkiye’yi etkileyebilecek önemli hususlar içerdiğini belirtti. Bağcıoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Washington’da gerçekleşen NATO Zirvesi’nde alınan askeri faaliyetlere yönelik güvenlik temelli kararların – kritik sualtı altyapısının korunması, Ukrayna’ya yardımın NATO koordinasyonu, hava savunmasının geliştirilmesi, siber savunmanın koordinasyonu, kimyasal, biyolojik, radyoaktif silahlara karşı korunma, uzay ortamının tatbikat eğitimlerde dikkate alınması vb - çoğu bir süredir zaten fiilen uygulanıyordu.Esasen dikkat edilmesi ve takip edilmesi gereken hususlar strateji bağlamında niyet bildiren bildiri maddeleri. Bildiride bölgemizi ve özellikle Türkiye’yi etkileyebilecek bazı kararlara ilişkin olarak Afrika ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık ortamına bildiride atıfta bulunuldu. Dikkat çekici husus NATO Akdeniz Diyaloğu devletlerinden biri olan İsrail’in Dışişleri Bakanı’nın NATO Zirvesi'ne katılması idi. Filistin’de yaşanan insanlık dramı gündeme gelmedi ama İsrail Dışişleri Bakanı zirve ve ikili temaslarını yaptı.

"NATO Afrika’ya yönelik ilgisini açıkça belirtti"

NATO Afrika’ya yönelik ilgisini açıkça belirtti. Bu ilgiyi ABD ve Birleşik Krallığın bölgedeki en etkili devletlerden biri olan Türkiye’ye yönelik işbirliği taleplerinden anlıyoruz. Bunun en son örneği Birleşik Krallık Savunma Bakanının Kasım 2023’de Türkiye ziyaretinde gündeme gelmişti. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı verdiği savaştan alınacak derslerin belirlenmesi ve uygulanması ve Ukrayna’nın NATO ile birlikte çalışabilirliğinin artırılması amacıyla, pratik işbirliğinin önemli bir ayağı olan NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi’nin (JATEC) kurulması yönünde adımlar atıldığı kaydediliyor. Günümüz muharebe ortamında hemen hemen tüm harekat nevilerinin uygulandığı RF – Ukrayna Savaşı’nda alınan dersleri takip etmek için bu merkezde personel bulundurmak uygun olabilir.

"YPG terör örgütünün yer aldığını umut ediyoruz"

Ayrıca; bildiride NATO'nun terörizmle mücadeledeki rolünü daha da güçlendirmek amacıyla NATO'nun Terörle Mücadeleye ilişkin Güncellenmiş Politikasının ve NATO'nun Uluslararası Toplumun Terörle Mücadelesindeki Rolünün Güçlendirilmesine ilişkin Güncellenmiş Eylem Planı’nın onaylandığı bildirildi. Bu belgelerin İttifak'ın terörle mücadele konusundaki çalışmalarına rehberlik edeceği ve uzun vadeli çabaları için kilit alanları belirleyeceği vurgulandı. Zirve Bildirisi’nde olmasa da bu dokümanlarda bekamızı tehdit eden YPG terör örgütünün yer aldığını umut ediyoruz. Halen doğrudan teröristlerle mücadele eden tek NATO devletinin Türkiye olduğunu da unutmamak lazım.

Karadeniz ve Montrö Sözleşmesi ile ilgili olarak da "Karadeniz bölgesinde güvenlik, emniyet, istikrar ve seyrüsefer serbestisini korumayı amaçlayan Müttefik bölgesel çabalara, uygun olduğu hallerde 1936 Montrö Sözleşmesi yoluyla da olmak üzere, devam eden desteğimizi bir kez daha teyit ederiz." ifadesi yer aldı. Bu ifade; Montrö Sözleşmesi uygulamalarına titizlikle ve tavizsiz devam etmemiz gerekliliğini hatırlatıyor."

Anka Haber Ajansı