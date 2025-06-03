Yankı Bağcıoğlu: "Türkiye Afet Müdahale Planı Revize Edilmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) mutlaka revize edilmelidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ‘destek çözüm ortağı’ değil, doğrudan ‘esas çözüm ortağı’ olarak görevlendirilmesi, bir tercih değil, zorunluluktur. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri, Afet ve Acil Durum Kurulu’nda artık ‘davetli misafir’ değil, daimi üyeler olmalıdır" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) mutlaka revize edilmelidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ‘destek çözüm ortağı’ değil, doğrudan ‘esas çözüm ortağı’ olarak görevlendirilmesi, bir tercih değil, zorunluluktur. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri, Afet ve Acil Durum Kurulu’nda artık ‘davetli misafir’ değil, daimi üyeler olmalıdır" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, afet sonrası müdahalede TSK'nın önemine değinerek “Deprem sonrası ilk müdahale ve kritik saatlerde hayat kurtarmada en büyük görev şüphesiz TSK'ya düşmektedir” İfadelerini kullandı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Son bir ay içerisinde önce Marmara Denizi’nde daha sonra Marmaris’te yaşanan depremler, afetlere yönelik hazırlık durumumuzu sorgulamak için önemli birer uyarı niteliğindedir. Tüm ilgili kurumlar, olası felaketi öngörerek hazır olmaya mecburdur. Geçmiş tüm depremlerde olduğu gibi Marmaris depreminde de yıkım yaşanmamasına rağmen altyapı yetersizliği nedeniyle haberleşmede ciddi sıkıntılar meydana gelmiştir. Her alanda olduğu gibi afet yönetiminde ve müdahalede süratli ve kesintisiz iletişim olmazsa olmazdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kriz durumlarında GSM operatörleri üzerinden kesintisiz iletişimi sağlayacak tedbirleri almalıdır.

"En büyük görev TSK'ya düşmektedir"

Deprem sonrası ilk müdahale ve kritik saatlerde hayat kurtarmada en büyük görev şüphesiz TSK'ya düşmektedir. Bu konuyu tekrar hatırlatıyoruz; Türkiye’nin en organize ve imkan kabiliyeti en yüksek kurumu olan TSK, afetlere müdahalede etkin bir şekilde devrede olmalıdır. TSK başarı ile icra ettiği harekat görevleri gibi savaş dışı bir faaliyet olan afetlerde de Türk milletine en büyük desteği sağlamaya muktedirdir. Bu konu siyaset üstüdür. Göz ardı edilemez. Görmezden gelinemez. Ülkemizin her ferdi için bir güvenlik ve yaşam meselesidir.

"TSK’nın hazır gücünden ilk andan itibaren yararlanılmalıdır."

Ancak var olan mevzuat ve uygulamalar, bu potansiyelin tam anlamıyla harekete geçirilmesine engel oluyor. Bu yüzden diyoruz ki, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) mutlaka revize edilmelidir. TSK’nın ‘destek çözüm ortağı’ değil, doğrudan ‘esas çözüm ortağı’ olarak görevlendirilmesi, bir tercih değil, zorunluluktur. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri, Afet ve Acil Durum Kurulu’nda artık ‘davetli misafir’ değil, daimi üyeler olmalıdır. Kurumların sahaya inmesini beklemek yerine, TSK’nın hazır gücünden ilk andan itibaren yararlanılmalıdır.

Öncelikle sahra hastaneleri de dahil tüm imkan ve kabiliyetleri ile Askeri Sağlık Sistemi yeniden tesis edilmelidir. Depremlerde veya büyük afetlerde, bölge valilerinin ve kaymakamların etkisiz hale geldiği durumlar olabilir. Böyle anlarda TSK birlik komutanları, kanunla tanımlanmış şekilde, talimat beklemeksizin inisiyatif alarak müdahale yetkisine sahip olmalıdır. TSK İnsani Yardım Tugayı önceki işlevine kavuşturulmalı, ayrıca tugaya ilave olarak yurdun değişik bölgelerinde, afetlere müdahale konusunda özel eğitim almış, lojistik kabiliyeti yüksek, araç ve teçhizatı eksiksiz istihkam birlikleri teşkil edilmelidir.

"TSK’nın Arama Kurtarma Birlikleri modernize edilmeli"

TSK’nın Arama Kurtarma Birlikleri modernize edilmeli; tüm personel temel, belirlenecekler ileri seviye afet müdahale eğitimlerinden geçirilmelidir. Deniz, hava ve kara ulaştırma kabiliyeti afet lojistiği için hazır bekletilmelidir. THY kargo uçakları, Hava Kuvvetleri ile koordineli çalışmalı gerekirse kontrolüne girmelidir. Deniz Kuvvetleri, destek ve tahliye görevleri için hazır olmalı, limanlar, kullanılacak rampa ve iskeleler kontrol edilmeli ve sürekli kullanıma hazır olmalıdır. Devletin tüm kurumlarını içine alan, afet anında ortak karar ve veri paylaşımı yapabilecek dijital bir bilgi yönetim sistemi hayata geçirilmelidir. Bu sistem, dinamik ve anında karar almayı mümkün kılmalıdır. Seferberlik veri tabanlarının benzeri afetler için de kurulmalıdır. Nerede kaç iş makinesi var, kaç personel eğitilmiş, hangi birlik ne kadar sürede intikal edebilir, bunların hepsi önceden bilinmeli ve test edilmelidir. Nasıl savaş hazırlıkları yıllık seferberlik tatbikatları ile test ediliyorsa, afet müdahalesi de aynı ciddiyetle, aynı çapta ve gerçekçi tatbikatlarla sınanmalıdır. Bu çağrı partiler üstü, insan hayatını merkeze alan bir çağrıdır. TSK’nın bu ülke insanı için ne anlam ifade ettiğini herkes biliyor. Sadece savaşta değil, felakette de milletin yanındadır. CHP olarak hazırladığımız Milli Güvenlik Politikaları Belgesi’nde de bu yaklaşımı açık biçimde ortaya koyduk. TSK’nın afet müdahalesindeki rolü, kurumsal çerçevede tanımlanmış ve çözüm önerileriyle birlikte bu belgeye yansıtılmıştır. CHP iktidarında bu düzenlemeler derhâl hayata geçirilecektir."

Anka Haber Ajansı