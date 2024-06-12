Yankı Bağcıoğlu'ndan İktidara Çağrı: "Bu Sese Kulak Verin, Gazilerimiz Mağdur Durumda"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, gazilerin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığına ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi. Bağcıoğlu iktidara, "Bu sese kulak verin, gazilerimiz mağdur durumda" diye seslendi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, gazilerin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığına ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi. Bağcıoğlu iktidara, "Bu sese kulak verin, gazilerimiz mağdur durumda" diye seslendi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı açıklamada, gazilerin karşı karşıya kaldığı sağlık hizmetlerinden yararlanma ve ekonomiyle ilgili yaşadıkların sorunların çözüme kavuşturulmasını istedi. Şehit yakınları ve gazilerin haklarının anayasada güvence altına alındığına işaret eden Bağcıoğlu, ancak buna rağmen şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının devam ettiğini hatırlattı.

Bağcıoğlu açıklamasında, “TSK ve emniyet güçlerimizin hain terör örgütlerine karşı yürüttüğü amansız mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimiz ve yaralanan Gazilerimiz, bizim için milli kahramanlardır. Şehitlerimiz, toprağımızın derinlerindeki kutsal köklerimizdir; Gazilerimiz ise ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Yaşayan Anıtlarımız" olarak onurumuz ve gururumuzdur. Şehit aileleri ve gazilerimiz, toplumda en çok değer verilmesi gereken kesimlerdir ve Anayasamızda da özel bir konumda yer almışlardır” ifadelerine yer verdi.

Anayasanın şehit ve gazilerle ilgili 10. ve 61 maddesini hatırlatan Bağcıoğlu, “Ancak tüm bu anayasal güvencelere rağmen, şehit yakınları ve gazilerimizin birçok sorunu devam etmektedir. Sağlık, eğitim, istihdam ve terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmama gibi alanlarda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır” dedi.

Bağcıoğlu, gazilerin sağlıkla ilgili acil çözüm bekleyen sorunlarını şöyle sıraladı:

"Protez ve Medikal Malzeme Sorunu: Terörle mücadelede uzuvlarını kaybeden gazilerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sabit fiyat politikası ve kurdaki dalgalanmalar nedeniyle protezlerini yenileyememektedir.

Hayati Öneme Sahip Malzemeler: Gazilerimiz için protez, ortez, tekerlekli sandalye ve sonda gibi malzemeler hayati önemdedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu malzemeleri temin edememektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sorunu Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğunluk nedeniyle, gazilerimiz 4-5 aya varan bekleme sürelerine maruz kalmaktadır."

Bağcıoğlu, gazilerin ekonomik olarak da bir çok sıkıntı yaşadığına işaret etti. Bağcıoğlu, gazilerin ekonomik sorunlarıyla ilgili de “Döviz kurundaki dalgalanmalar, protez fiyatlarını fahiş biçimde artırmış ve gazilerimiz protezlerini tamir ettirerek kullanmak zorunda kalmaktadır. Yatış İşlemleri ve Ek Yatak Ücreti: Gazilerimiz sağlık işlemleri için hastaneye gittiklerinde “yatış” işlemi yapmak zorunda kalmakta ve bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’na ek yatak ücreti fatura edilmektedir. Bürokratik Engelliler Yoğunluk nedeniyle, protez işlemleri için 3-4 ay sonrasına randevu verilmektedir. İzmir'de yaşayan ve Güneydoğu’daki bir terör operasyonunda mayına basarak bacağını kaybeden bir gazimiz, durumunu şu şekilde anlatmaktadır: "Ankara’ya tek başıma gidemiyorum, eşim de geliyor. Kalma ve ulaşım masrafını karşılamakta zorlanıyoruz. Bazı gazilerin protezi yok, yurt dışından gelmesini bekleyen gaziler var'” ifadelerine yer verdi.

“Terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayan kahramanlarımızın durumu da mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu kahraman evlatlarımıza verilen sözler tutulmalıdır” diyen Bağcıoğlu açıklamasında şunları dile getirdi:

“CHP olarak, tüm bu sorunların çözümü için kararlılıkla çalışıyoruz. Şehit ve gazilerimiz konusunda TBMM’ye verilen kanun tekliflerinin yüzde 71’ini CHP olarak biz verdik. Bundan sonra da TBMM’de en önde mücadele eden parti olacağız ve şehit aileleri ve gazilerimizin yararına olan tüm kanun tekliflerini destekleyeceğiz. Özellikle Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri ile kesintisiz iletişimimizi sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz; CHP Genel Merkezi, İl Başkanlıkları ve İlçe Başkanlıkları, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin sorunlarını anlatabilecekleri limanlardır. Seslerini duyurmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirler."

Anka Haber Ajansı