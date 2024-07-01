Yankı Bağcıoğlu’ndan Kabotaj Bayramı Mesajı: “Chp İktidarında Denizcilik Bakanlığı Tesis Edilecektir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yayınladığı 1 Temmuz Kabotaj Bayramı mesajında, “Tüm sorunların bilgi, tecrübe ve liyakat çerçevesinde çözümü, kurumlar arasında ve sektör içerisinde koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi ve denizciliğin Türk’ün milli ülküsü haline getirilmesi maksadıyla CHP iktidarında Denizcilik Bakanlığı tesis edilecektir. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nda, büyük önder Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm Türk denizcilerini saygı ve minnetle anıyor, görevi baş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yayınladığı 1 Temmuz Kabotaj Bayramı mesajında, “Tüm sorunların bilgi, tecrübe ve liyakat çerçevesinde çözümü, kurumlar arasında ve sektör içerisinde koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi ve denizciliğin Türk’ün milli ülküsü haline getirilmesi maksadıyla CHP iktidarında Denizcilik Bakanlığı tesis edilecektir. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nda, büyük önder Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm Türk denizcilerini saygı ve minnetle anıyor, görevi başındaki donanmamız ve ticaret filosundaki denizcilerimize hayırlı seyirler ve görevler diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladığı bir mesaj yayınladı. Bağcıoğlu’nun mesajı şöyle:

“Türkiye'nin denizcilik tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın 98’inci yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bu özel gün, Türk kara sularında, nehirlerimizde ve göllerimizde gemi bulundurma, taşıma ve deniz ticaretini yönetme hakkının (kabotaj hakkı) yabancılardan Türk vatandaşlarına geçişinin sembolüdür. 1926 yılında yürürlüğe giren ve denizcilikte tam bağımsızlığı sağlayan Kabotaj Kanunu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal bağımsızlık ve egemenlik yolunda attığı en önemli adımlardan biridir. Bu kanunla birlikte, Türk ulusu kendi kara sularındaki denizcilik hakkını geri almış ve denizciliğimizin gelişmesi için sağlam bir temel oluşturulmuştur.

"Kabotaj Kanunu’nun amaç ve işleyişine aykırı özelleştirme uygulamaları da son dönemde artmıştır”

Deniz ticaret filomuz ve donanmamız adeta etle tırnak gibi kenetlenmiş ve Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana Türk denizcileri daima birbirine saygı ve sevgiyle bağlanmıştır. Ticaret filomuzla donanmamız adeta birbirinin lokomotifi olmuş yaşanan olumsuzluklara beraber göğüs germiştir. Bununla beraber Kabotaj Kanunu’nun amaç ve işleyişine aykırı özelleştirme uygulamaları da son dönemde artmıştır. Özellikle 26 limanımızın özelleştirilmesi, milli güvenlik sorunlarına neden olacak boyuttadır. Son olarak yine bu hafta Meclis Genel Kurulu'na sunulan bir kanun tasarısı, Kabotaj Kanunu'nun ruhuna aykırı bir düzenleme içermektedir. Bu tasarı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları dışında kalan tüm limanlarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinin özelleştirilmesinin önünü açmaktadır. Bu durum, denizcilik sektörümüzün milli çıkarlarını zedeleyebilecek ve denizlerimizdeki bağımsızlığımızı tehlikeye atabilecek niteliktedir.

"Ülkemizde iktidarlar tarafından denizcilik bir türlü öncelikli olmamıştır”

Ülkemizde iktidarlar tarafından denizcilik bir türlü öncelikli olmamıştır. Türk vatandaşları büyük ölçüde karayolu ulaşımına zorunlu bırakılmıştır. Benzer şekilde uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında arzu edilen hedefler bir türlü tutturulamamıştır. Türk gemi adamı çalıştırmayan büyük ölçekli Türk denizcilik şirketlerinin mevcudiyeti de dikkat çekici ve üzücüdür. Türk gemi adamalarının maaş seviyesi dünya standartlarının altındadır. Kullanım ömrünü tamamlamış gemiler, hizmette tutulmuş ve kontrol mekanizması eksikliği nedeniyle maalesef üç ay içerisinde iki deniz kazasında denizcilerimiz hayatlarını kaybetmiştir. Fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının, uygun nitelikli arama kurtarma helikopteri projesinin gerçekleştirilememesi, Türk arama kurtarma bölgesindeki faaliyetlerini tahdit etmektedir. Sondaj gemilerimizde Türk personelin meslekte yükselmesine engel olunmakta, stratejik pozisyonlarda yabancı personel görev yapmaktadır.

"CHP iktidarında Denizcilik Bakanlığı tesis edilecektir”

Tüm bu sorunların bilgi, tecrübe ve liyakat çerçevesinde çözümü, kurumlar arasında ve sektör içerisinde koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi ve denizciliğin Türk’ün milli ülküsü haline getirilmesi maksadıyla CHP iktidarında Denizcilik Bakanlığı tesis edilecektir. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nda, büyük önder Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm Türk denizcilerini saygı ve minnetle anıyor, görevi başındaki donanmamız ve ticaret filosundaki denizcilerimize hayırlı seyirler ve görevler diliyorum. Allah selamet versin.''

Anka Haber Ajansı