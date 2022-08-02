Yanlış Anlaşılma Yüzünden Çıkan Kız Kaçırma İddiasında Mahalle Karıştı: 2 Yaralı

Oğuzhan UYSAL-Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL, (DHA) – ZEYTİNBURNU'nda 17 yaşındaki kız ve 19 yaşındaki teyzesi, evden kaçtıktan sonra yabancı uyruklu arkadaşlarının cep telefonunu kullanarak ailelerini aradı. Kızların ailesi, kızlarının kaçırıldığını düşünerek yabancı uyruklu gencin evini bastı. Aileden 2 kişi yabancı uyruklu genç tarafından bıçaklanarak yaralanırken, evden kaçan genç kızlar Bahçelievler'de kimlik kontrolü sırasında bulundu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki genç kız ve 19 yaşındaki teyzesi evi terk etti. Yanlarına telefon almayan genç kızlar, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu arkadaşlarının cep telefonunu kullanarak ailelerine haber verdi. Kızlar eve dönmeyince aile, kaçırdığını düşündükleri yabancı uyruklu gencin evini taşladı. Yabancı uyruklu genç ise aileden 2 kişiyi bıçakladı. Mahallede duyulmasıyla birlikte olaylar daha da büyüdü. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda kalabalık grup dağıtıldı.

Evden kaçan 17 ve 19 yaşlarındaki iki genç kız ise polis ekiplerince Bahçelievler'de kimlik kontrolü sırasında bulundu. Yabancı uyruklu genç polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı