Yanlışlıkla Öldürülen Büyükşen Çifti Cinayetinin Sanıkları Hakim Karşısında (2)

BAŞDEMİR: 3 GÜNLÜK TANIDIĞIM KADIN İÇİN NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPAYIM

Duruşmada ilk olarak azmettirici olduğu öne sürülen Abdullah Başdemir'in savunması alındı. Başdemir savunmasında, Esra Taş ile yeni tanıştığını belirterek, ifadesinde şunları söyledi:

''Suçlamadan dolayı 14 aydır tutukluyum. Olay günü, her gün piknik yaptığımız zamana denk geldi. İsmil Mahallesi'ne hiç gitmişliğim yok. Hüseyin K. ile alakam yok. Biz piknik yapıp evlerimize dağıldık. 14 aydır neden tutukluyum, onu bile bilmiyorum. Cinayetle alakam yok. Esra Taş ile yeni tanıştık. Her hafta oturuyorduk. Esra kız arkadaşlarıyla geliyordu. Esra sevgilim değil. Esra, diğer hayatımı bırakacağım dediği için ona yardımcı oldum. 1 ay takıldık. Ona yardımcı oldum. Ertuğrul Çelik, bizim köylümüz. Misafirlerle onun çalıştığı yere gidiyorduk. Cinayetle alakamın olma ihtimali yok. 3 günlük tanıdığım kadın için neden böyle bir şey yapayım ya da eğlendiğim kadın için neden böyle yapayım.''

Olaya yardım ettiği öne sürülen Zekeriya Okşen'i tanımadığını söyleyen Başdemir, "'Zekeriya Okşen'i hiç tanımıyorum. Ben Esra'ya olay günü "Bugün kurtuluyorsun" gibi bir şey söylemedim. Ben gözaltına alınana kadar cinayeti Hüseyin ile Esra işledi zannediyordum. Çünkü Hüseyin, Esra'ya Bosna Hersek Mahallesi'nde ev tutmuş. Dosyadaki telefon kayıtları bana ait'" dedi.

Abdullah Başdemir, savunmasında salonda bulunan, öldürülen Büyükşen çiftinin oğullarından doktor Osman Büyükşen'e yönelik ise "'Osman Hocama bir şey sormak istiyorum. Rahmetlilerin katillerinin bulunmasını mı istiyor, yoksa kendine kurban mı arıyor? Olayı kapatmak mı istiyor?'" diye konuştu.

​'ESRA'YA AŞIK DEĞİLİM'

Öldürülen ​Büyükşen çiftinin ailesinin avukatı, Başdemir'e, "'Esra'ya madem aşık değildin, neden böyle yaptın?'" diye sordu. Başdemir de "'Ben Esra'ya aşık değilim. Ben Esra'ya ulaşmak istesem, parasını verir ulaşırdım" dedi.

Avukatın "'Esra'nın öbür hayatından dediğin kastın ne? Esra ve ailesine para yardımı yaptın mı?" sorusu üzerine Başdemir, "'Esra, para karşılığı erkeklerle görüşen bir kadındı. Esra'ya son 1 yıldır değer vermeye başladığım için para yardımı yaptım'" cevabını verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı