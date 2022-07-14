Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iş kazasında kaynak yapan usta yanmaktan kıl payı kurtuldu.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iş kazasında kaynak yapan usta yanmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay ilçenin Küçük sanayi sitesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Otomobil kaporta dükkanında oksijen ile kaynak yapan Serhat Yüksel, otomobilin içinde çalıştığı sırada oksijen tüpünün alev alması ve hızla araçtan çıkmaya çalışması işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hafif yanıklarla olayı atlatan Serhat Yüksel, otomobilin içerisinden çıktıktan sonra oksijen vanasını kapattı. Yüksel ve olayı fark ederek iş yerine gelen komşuları hortumla su dökerek yangını söndürdü. Yüksel, iş kazasını hafif yanıklarla atlattı. (DHA)

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Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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