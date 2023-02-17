Yaptığı binalar binlerce insana mezar oldu! AKP'li inşaatçı tutuklandı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yaptığı binaları yıkılan MELŞA İnşaat'ın sahibi ve AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu tutuklandı. İlk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den geldi. Kandemir, 'AK Parti'den derhal el çektirdik', dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde depremde yıkılan binalar arasında AKP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun sahibi olduğu MELŞA inşaat şirketinin milyonluk binaları da yer aldı.

Kahramanmaraş'ın Doğukent bölgesinde AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun sahibi olduğu MELŞA İnşaat tarafından yapılan 15 katlı üç bloktan ikisi depremde yıkılırken, bir blok ise ağır hasar aldı.

Vatandaşların 6-7 ay önce taşındığı 140 konutluk Badı Saba Konutları'nda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Avşaroğlu, iddialara ilişkin günler önce paylaşımda bulundu. Dulkadiroğlu ilçesi afet yardım masasında Şahin Avşaroğlu başkanımızla Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı olarak yansıtıldı.

Tutuklandı

Sözcü'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının depremde binaların yıkılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüpheliler Şahin Avşaroğlu ile M.S. ve Ö.S. tutuklandı.

AKP'den Açıklama: Derhal Görevden El Çektirdik

Depremden sonra kaçtığı öne sürülen Avşaroğlu hakkında AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıklama yaptı. Kandemir şunları söyledi: "Tabii bu süreçte bize ulaşan bilgilerin tamamını da çok dikkatli bir şekilde değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Sonucunu bilemeyiz ama parti olarak bu konuda en ufak bir tavizimiz asla olmaz. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız."

Kaynak: odatv.com