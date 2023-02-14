Yaptığı paylaşımlarla hedefteydi! Dilan Polat, villasını depremzede bir aileye verdi...

Yaptığı paylaşımlarla hedefteydi! Dilan Polat, villasını depremzede bir aileye verdi...

Lüks yaşantısı ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ve tepki çeken fenomen Dilan Polat, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından villasını depremzede bir aileye açtı.

Türkiye’yi sarsan depremin ardından afet bölgesine giden fenomen Dilan Polat Taha Duymaz hakkındaki yorumlarıyla dikkat çekiyordu. Dilan Polat son olark sosyal medyadaki hikaye paylaşımında, ”Ben Taha’nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla da konuşmak istemiyorum. Sadece düşüncemi gizlemek istemiyorum ben böyle düşünüyorum” diyerek dikkat çekmişti.

Lüks yaşantısıyla sık sık tepki çeken fenomen bir villasını depremzedelere açtı. Elinde bir villası olduğunu söyleyen Dilan Polat daha sonra bu villayı bir aileye verdi.

Polat paylaşımında “Villayı vereceğimiz aileyi bulduk SMA hastası yavrum evsiz kalmışlar ulaştım babasına aldıracağım onları için rahat en azından” dedi.

Kaynak: gazetekolektif.com

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