Yaralı Balaban Kuşu, Fizik Tedaviyle Sağlığına Kavuştu

Yaralı Balaban Kuşu, Fizik Tedaviyle Sağlığına Kavuştu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kanadından ve ayağından yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, fizik tedaviyle sağlığına kavuştu.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kanadından ve ayağından yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, fizik tedaviyle sağlığına kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 hafta önce Gelibolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir balaban kuşu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından balaban kuşunun bacağında daha önceden kaynayan bir kırık ve sağ kanadında çarpmaya bağlı yara olduğu belirlendi. Kuş, Çanakkale'ye getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedavisine başlandı. Uygulanan fizik tedavi sonrasında balaban kuşu sağlığına kavuştu. DKMP Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi tarafından yaralı balaban kuşuna uygulanan fizik tedavi işlemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

'FİZİK TEDAVİNİN YERİ OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Hayvanseverler tarafından beğenilen görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Meltem Dimişgi, genelde insanlara uygulanan fizik tedavinin, balaban kuşuna uygulamasının dikkat çektiğini söyledi. Balaban kuşunun yaralı halde bulunduğunu aktaran Dimişgi, şöyle konuştu:

"Balaban kuşumuzun ilk tedavisinde sağ kantta çarpmaya bağlı açık yarısı ve sağ bacakta da kırık oluşmuş ve kaynamış. Biz de bu süreçte balaban kuşunun hem kanat tedavisine hem de eklemlerdeki durumunu anlayabilmek için fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine başladık. Bu canlımız balıkçıl bir kuş. O yüzden de tedavisinde, özellikle kanat yarasından sonra bacaklarındaki kas sinir sistemindeki zedelenmenin ne kadar olduğunu görmek için fizik tedavi uyguladım. Daha sonra su havuzumuzda canlımızı bacaklarındaki kasların güçlenmesini sağladım ve hareketlerini kontrol ettim. Bu şekilde tedavimizi yaptık. Daha çok insanlarda alışık olunduğu için balaban kuşuna uyguladığım fizik tedavinin dikkat çektiğini düşünüyorum. Hayvanlarda da sadece kuşlarda değil, diğer canlılarımızda da fizik tedavinin yeri oldukça önemli. Kas ve sinir dokusunun tahribatını anlayabiliyoruz. Özellikle balaban kuşunda ayaklarındaki zedelenmenin ne kadar olduğunu, sinir iletiminin olup olmadığını fizik tedavi uygulayarak baktım. Yırtıcı kuşlar bacaklarıyla yaşamlarını devam ettiriyor. Çünkü o pençelerle yaban hayvanları yakalıyorlar. Bu canlımızın da balıkçıl bir kuş olduğu için suya konması gerekiyor. Canlılarımızda da fizik tedavi uygulanıyor."

Balaban kuşunun nesli tehdit altındaki bir tür olduğunu söyleyen DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ise "Gelibolu ilçesinden yapılan ihbar üzerine ekiplerimiz bu kuşu aldı. Hızlıca kurumumuza getirilen balaban kuşunun tedavi süreci başladı. Çanakkale il dahilindeki bütün ihbarları değerlendiriyoruz, bütün canlılarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlığına kavuşan balaban kuşu, kısa bir süre sonra doğaya salınacak. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yaralı Balaban Kuşu, Fizik Tedaviyle Sağlığına Kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Sakarya'da Otomobil, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sakarya'da Otomobil, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Öldürülen Akademisyen Ceren Davasında, Duruşmadaki Sözleri Tepki Çeken Avukata Hapis
Öldürülen Akademisyen Ceren Davasında, Duruşmadaki Sözleri Tepki Çeken Avukata Hapis
Kardeşini Öldüreni Öldürene ‘nefsi Müdafaa’ Tahliyesi
Kardeşini Öldüreni Öldürene ‘nefsi Müdafaa’ Tahliyesi
Zorbey, Yerine İşe Alınan Kişiyi Dövünce Öldürülmüş
Zorbey, Yerine İşe Alınan Kişiyi Dövünce Öldürülmüş
Gurbetçi Köylüsünü Öldüren Ve Kendisine ‘mehdi’ Diyen Sanığa Müebbet Hapis
Gurbetçi Köylüsünü Öldüren Ve Kendisine ‘mehdi’ Diyen Sanığa Müebbet Hapis
Kahramanmaraş'ta 1 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga Kamerada
Kahramanmaraş'ta 1 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga Kamerada
Ağır Yaralı Muhammed’in Babası: Oğlum Can Çekişirken Restorandan Döner Sipariş Etmiş
Ağır Yaralı Muhammed’in Babası: Oğlum Can Çekişirken Restorandan Döner Sipariş Etmiş