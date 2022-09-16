Yaralı Balaban Kuşu, Fizik Tedaviyle Sağlığına Kavuştu

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kanadından ve ayağından yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, fizik tedaviyle sağlığına kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 hafta önce Gelibolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir balaban kuşu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından balaban kuşunun bacağında daha önceden kaynayan bir kırık ve sağ kanadında çarpmaya bağlı yara olduğu belirlendi. Kuş, Çanakkale'ye getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedavisine başlandı. Uygulanan fizik tedavi sonrasında balaban kuşu sağlığına kavuştu. DKMP Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi tarafından yaralı balaban kuşuna uygulanan fizik tedavi işlemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

'FİZİK TEDAVİNİN YERİ OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Hayvanseverler tarafından beğenilen görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Meltem Dimişgi, genelde insanlara uygulanan fizik tedavinin, balaban kuşuna uygulamasının dikkat çektiğini söyledi. Balaban kuşunun yaralı halde bulunduğunu aktaran Dimişgi, şöyle konuştu:

"Balaban kuşumuzun ilk tedavisinde sağ kantta çarpmaya bağlı açık yarısı ve sağ bacakta da kırık oluşmuş ve kaynamış. Biz de bu süreçte balaban kuşunun hem kanat tedavisine hem de eklemlerdeki durumunu anlayabilmek için fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine başladık. Bu canlımız balıkçıl bir kuş. O yüzden de tedavisinde, özellikle kanat yarasından sonra bacaklarındaki kas sinir sistemindeki zedelenmenin ne kadar olduğunu görmek için fizik tedavi uyguladım. Daha sonra su havuzumuzda canlımızı bacaklarındaki kasların güçlenmesini sağladım ve hareketlerini kontrol ettim. Bu şekilde tedavimizi yaptık. Daha çok insanlarda alışık olunduğu için balaban kuşuna uyguladığım fizik tedavinin dikkat çektiğini düşünüyorum. Hayvanlarda da sadece kuşlarda değil, diğer canlılarımızda da fizik tedavinin yeri oldukça önemli. Kas ve sinir dokusunun tahribatını anlayabiliyoruz. Özellikle balaban kuşunda ayaklarındaki zedelenmenin ne kadar olduğunu, sinir iletiminin olup olmadığını fizik tedavi uygulayarak baktım. Yırtıcı kuşlar bacaklarıyla yaşamlarını devam ettiriyor. Çünkü o pençelerle yaban hayvanları yakalıyorlar. Bu canlımızın da balıkçıl bir kuş olduğu için suya konması gerekiyor. Canlılarımızda da fizik tedavi uygulanıyor."

Balaban kuşunun nesli tehdit altındaki bir tür olduğunu söyleyen DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ise "Gelibolu ilçesinden yapılan ihbar üzerine ekiplerimiz bu kuşu aldı. Hızlıca kurumumuza getirilen balaban kuşunun tedavi süreci başladı. Çanakkale il dahilindeki bütün ihbarları değerlendiriyoruz, bütün canlılarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlığına kavuşan balaban kuşu, kısa bir süre sonra doğaya salınacak. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı