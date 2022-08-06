Yaralı Bulunan Caretta Caretta, Tedavi Sonrası Denize Bırakıldı

Yaralı Bulunan Caretta Caretta, Tedavi Sonrası Denize Bırakıldı

ÇANAKKALE'de, sahilde yaralı bulunan caretta caretta, tedavisi yapılarak denize bırakıldı.

Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)- ÇANAKKALE'de, sahilde yaralı bulunan caretta caretta, tedavisi yapılarak denize bırakıldı.

Çanakkale'de sahilde yaralı bulunan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan caretta caretta, tekrar denize bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından caretta carettanın yaralı bulunduğunda, tedavi edilirken ve denize bırakılırken çekilen fotoğrafları paylaşılarak, "Caretta caretta yaralı halde bulundu, tedavisi yapıldı ve yeniden mavi sulara bırakıldı. Emeği geçen güzel insanlar, iyi ki varlar" denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yaralı Bulunan Caretta Caretta, Tedavi Sonrası Denize Bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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