Yaralı Bulunan Peçeli Baykuş, Ormanya'da Tedaviye Alındı

İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş, Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı.

Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bir kişi, yol kenarında yaralı halde peçeli baykuş buldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Akyazı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gidip baykuşu teslim aldı, ardından tedavisi için Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Peçeli baykuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı