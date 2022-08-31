Yaralı Yılan Kartalı 'engelli Kuşlar' Barınağında Yaşamına Devam Edecek

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaralı bulunup, getirildiği Ormanya'da tedavi edilen yılan kartalı, yırtıcı kuşlar için hazırlanan "engelli kuşlar" barınağına alındı. Yılan kartalının ender tür olduğunu belirten veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Sağlık problemi yok fakat doğada yaşayamayacak durumda olduğu için bu alana koyduk" dedi.

Akyazı'da 1,5 ay önce yaralı bulunan yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Koruma altına alınan kartal, tedavisi için Kartepe ilçesindeki Ormanya'ya gönderildi. Kanadında kırıklar oluşan kartal, buradaki tedavisi tamamlandı. İyileşen fakat tekrar doğaya dönecek durumda olmayan kartal, yırtıcı kuşlar için hazırlanan "engelli kuşlar" barınağına alındı.

GÖZ RENGİ AYIRT EDİCİ

Yılan kartalının tedavisi hakkında bilgi veren veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Kanadında kırık olduğunu tespit ettik. 1 ay boyunca tedavi ettik. Tekrar doğaya dönemeyecek durumda olduğu için kartalı, kendi doğal yaşam alanına uygun bir barınağa alıp, ömrünün sonuna kadar misafir edeceğiz" dedi.

Yılan kartalının ender tür olduğunu belirten Nalkıran, "Göz rengi nedeniyle diğer şah kartallardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Kartal türleri birlikte yaşayabildiği için diğerlerinin yanına koyduk. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir sağlık problemi yok fakat doğada yaşayamayacak durumda olduğu için bu alana koyduk" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı