Yargıtay'da Yarın Çifte Seçim Yapılacak

Yargıtay Başkanlığı seçimine 36'ıncı tur ile yarın devam edilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin 4 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle başsavcılık seçimi de yarın yapılacak. Yargıtay Başkanlığı için yarışan, ancak adaylıktan çekildiğini açıklayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Başsavcılık için aday oldu. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca belirlenecek 5 adaydan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilecek.

(ANKARA) - Yargıtay Başkanlığı seçimine 36. tur ile yarın devam edilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin dolması nedeniyle başsavcılık seçimi de yarın yapılacak. Yargıtay Başkanlığı için yarışan ancak adaylıktan çekildiğini açıklayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk Başsavcılık için aday oldu. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca belirlenecek 5 adaydan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanacak.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart’tan bu yana devam ediyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Muhsin Şentürk arasında, 25 Mart'tan bu yana sonuçlanamayan seçimde 35 tur geride kaldı. Bu arada Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde yaşanan düğümü çözecek bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay üyelerine gönderdiği mesajda 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Başkanlık seçiminin 36. turunda aday olmayacağını, başsavcılık için aday olacağını bildirdi. Şentürk son turda 105 oy almıştı. Şentürk'ün mevcut başkan ve aynı zamanda aday olan Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

Yargıtay Başkanlığı için yarın yapılacak 36. turda başka bir aday çıkmazsa daha önceki turlarda aday olan mevcut başkan Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak. Yargıtay Kanunu'na göre başkan seçilmek için 348 olan üye tam sayısının 175'inin oyunu almak gerekiyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCISINI ERDOĞAN SEÇECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in 4 Haziran 2024’te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi de yarın yapılacak. Başsavcılık için şimdilik sadece Muhsin Şentürk aday olacağını bildirdi.

Yargıtay Kanunu'na göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca, ilk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilecek. İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise aynı gün yapılacak diğer oylamalarla noksan adaylar tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş adaydan birini 15 gün içinde Başsavcı olarak seçecek.

Anka Haber Ajansı