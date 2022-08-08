Yarım Saat Arayla 2 Cinayet İşleyip, Emniyetin Önünde İntihar Etti

Yarım Saat Arayla 2 Cinayet İşleyip, Emniyetin Önünde İntihar Etti

AYDIN'ın Çine ilçesinde Gökhan Özdemir, önce kuzeni Süleyman Özdemir'i evinin önünde, yarım saat sonra da Yaşar Meke'yi hastane önünde tabancayla vurarak öldürdü.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde Gökhan Özdemir, önce kuzeni Süleyman Özdemir'i evinin önünde, yarım saat sonra da Yaşar Meke'yi hastane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne giden Gökhan Özdemir, aynı tabancayla intihar etti.

İlk olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Dutluoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Özdemir, tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i tabancayla evinin önünde vurarak öldürdü. Cinayetin ardından otomobiline binen Gökhan Özdemir, saat 16.30 sıralarında Hamitabat Mahallesi'ndeki Çine Devlet Hastanesi'ne giderek, bu kez de Yaşar Meke'ye hastane önünde tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden Yaşar Meke de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gökhan Özdemir, cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne giderek, aynı tabancayla kendi yaşamına da son verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Yarım Saat Arayla 2 Cinayet İşleyip, Emniyetin Önünde İntihar Etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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