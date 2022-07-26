Yasak Aşk Cinayetinde 1 Tutuklama

İZMİR'in Buca ilçesinde iddiaya göre eşi ile yasak aşk yaşadığı için Abdülkerim Salih'i (18) bıçaklayarak öldüren Suriye Uyruklu Hamdo A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde iddiaya göre eşi ile yasak aşk yaşadığı için Abdülkerim Salih'i (18) bıçaklayarak öldüren Suriye Uyruklu Hamdo A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Oto tamirciliği yapan Suriye uyruklu Hamdo A., iş arasında evine geldi. İddiaya göre Hamdo A., evde bir diğer Suriye uyruklu Abdulkerim Salih'le (18) karşılaştı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Hamdo A., çıkan tartışmanın ardından Abdulkerim Salih'e bıçakla saldırdı. Salih bıçak darbeleriyle yere yığılırken Hamdo A.'nın eşi ise yaşanan arbede sırasında evden kaçtı. Kavga seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, olay sonrası suç aleti ile birlikte yakalanan Hamdo A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli ifadesinde, Abdülkerim Salih'in eşi ile birlikte olduğunu ileri sürerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hamdo A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı