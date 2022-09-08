Yatak Odasında Çıkan Yangın Evi Kullanılmaz Hale Getirdi

Yatak Odasında Çıkan Yangın Evi Kullanılmaz Hale Getirdi

KİLİS'te bir evin yatak odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS'te bir evin yatak odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Demirciler Mahallesi'nde Feyzullah Örs'e ait evin yatak odasında çıktı. Evden çıkan dumanı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yatak odası ve evin büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Yatak Odasında Çıkan Yangın Evi Kullanılmaz Hale Getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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