Yavru Vatan’ın 4,5 Milyarlık ‘Yavru Külliyesi’ Açılış İçin Erdoğan’ı Bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021’deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde ‘gecekonduya’ benzettiği KKTC Cumhurbaşkanlığı konutu yerine inşası kararlaştırılan Cumhurbaşkanı Sarayı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi Külliyesi tamamlandı. Ay sonunda kullanıma hazır olacak külliyenin resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına göre ayarlanacak ve görkemli bir törenle gerçekleştirilecek.

Haber: Zülfikar Doğan

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021’deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde ‘gecekonduya’ benzettiği KKTC Cumhurbaşkanlığı konutu yerine inşası kararlaştırılan Cumhurbaşkanı Sarayı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi Külliyesi tamamlandı. Ay sonunda kullanıma hazır olacak külliyenin resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına göre ayarlanacak ve görkemli bir törenle gerçekleştirilecek.

2022’de TOKİ’nin ‘davet usulüyle’ 2 milyar 497 milyon TL üzerinden ihaleye çıkarttığı projeyi AKP döneminde aldığı kamu ihaleleriyle hızla büyüyen Siyahkalem Mühendislik, İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. üstlendi. TOKİ’nin geçen yıl nisan ayında açtığı yaklaşık 2 milyar TL bedelli ‘iç mekan düzenleme, cami tamamlama, otopark, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenleme’ ihalesi de yine Siyahkalem’e gitti. Şu ana kadar harcanan toplam tutarın 4,5 milyar liraya ulaştığı Yavru Saray ve Yavru Külliye’nin ihale sözleşmesi uyarınca 2024 sonunda teslimi gerekirken bir aylık gecikmeyle ocak sonunda kullanıma hazır hale gelecek.

Sendikalar, barolar, STK’lar ‘israf’ diye karşı çıkmıştı

KKTC’deki işçi, memur ve öğretmen sendikalarının, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşlarının ‘israf ve gereksiz bir harcama’ gerekçesiyle karşı çıktığı külliye; toplam 55 bin metrekarelik kapalı alanda Meclis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Millet Camisi, Millet Kütüphanesi, sosyal tesisler ile 450 bin metrekarelik açık rekreasyon alanları, gezi-seyir ve yürüyüş yollarını kapsıyor. Aynı zamanda KKTC ile ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ‘yavru vatana uyarlanmış yavru versiyonu’ olan külliyeyi ‘Tarihe Mühür’ diye nitelendirmişti.

KKTC’ye de Şehir Hastanesi modeli ve Asker Hastanesi

Türkiye ile KKTC arasında her yıl yenilenen İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ile Türkiye KKTC ekonomisinin, kamu harcamalarının, yatırımların finansmanını üstleniyor. Geçen yıl haziran ayında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın imzaladığı 16 milyar TL tutarındaki anlaşmayla külliye projesini de kapsayan mali destek, proje desteği ve hibe sağlandı. Mali protokol kapsamında Güzelyurt’ta hastane Pamuklu, Lapta, Maraş’ta sağlık merkezleri inşası öngörülürken Girne’deki ‘Asker Hastanesi’ ise geçen yıl kasımda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıldı. Türkiye’de askeri hastaneler kapatılırken KKTC’de açılan tam teşekküllü ‘24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’ KKTC’deki TSK mensupları ve güvenlik personel yanında sivillere de hizmet verecek. Önümüzdeki süreçte ise Türkiye’de uygulanan Şehir hastaneleri modelinin KKTC’de de uygulanması yönünde hazırlıklar yapılıyor. Bu yıl imzalanacak protokolde ise Türkiye’nin KKTC’ye sağlayacağı mali desteğin 20 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

Külliye açılışıyla ‘tek çözüm 2 devlet’ mesajı ilan edilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC ziyaretiyle adadaki siyasi ve diplomatik trafik de hızlandı. Bakan Fidan’ın ziyaretiyle eş zamanlı olarak İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un da Güney Kıbrıs’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi adadaki hareketlenmeyi artırdı. Birleşmiş Milletler gözetiminde Cenevre’de yeniden başlaması beklenen toplumlararası müzakereler öncesinde KKTC’deki külliye açılışıyla tüm dünyaya ‘iki devletli çözüm tek seçenek’ mesajının verileceği kulislerde dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin varlığını ve yarım asrı aşan kurumsallığını simgeleyen Külliye açılışıyla, ‘1974 Kıbrıs Barış Harekâtından bu yana 50 yıldır Kıbrıs Türklerine uygulanan tecride rağmen adadaki fiili durumun değişmesinin söz konusu olmadığını ilan edeceği’ vurgulanıyor.

Anka Haber Ajansı