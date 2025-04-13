Yavuz Ağıralioğlu: "Millet Size Chp’yi Yenin Diye Değil, Memleketin Sorunlarını Yenin Diye Oy Verdi"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu il binası açılışı için geldiği Malatya’da partililere hitap etti. Ağıralioğlu, “Siz milletinizi yanlış anladınız Sayın Cumhurbaşkanı. Milletiniz size CHP’yi yenin diye değil, memleketin sorunlarını yenin diye oy verdi” dedi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu il binası açılışı için geldiği Malatya’da partililere hitap etti. Ağıralioğlu, “Siz milletinizi yanlış anladınız Sayın Cumhurbaşkanı. Milletiniz size CHP’yi yenin diye değil, memleketin sorunlarını yenin diye oy verdi” dedi.

Malatya Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen “Halk Buluşması” etkinliğine katılan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partililere hitap etti. İktidarı eleştiren Ağıralioğlu, "23 yıldır devleti toparlasınlar, memleketi ayağa kaldırsınlar, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetsinler, çocuklarımızı hayallerine kavuştursunlar diye arkalarında durduğumuz, güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Türk milletine seslenmeye karar verdik. Türk milletinin geleceği için, Türk milleti kaderine el koysun diye mücadele etmeye karar verdik" dedi.

"Siz başarabilseydiniz Anahtar Parti'yi kurmayacaktık”

Memleketin sorunları çözülsün diye Anahtar Parti'yi kurduklarını söyleyen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Eğer siz başarabilseydiniz, yapabilseydiniz 2002’de verdiğiniz sözleri tutabilseydiniz, plan yapabilseydiniz, hedef koyabilseydiniz, hedef tutturabilseydiniz, ülkeyi kalkındırabilseydiniz, hazinelerimizi doldurabilseydiniz, enflasyonsuz, faizsiz bir ülkeyi kurmayı başarabilseydiniz, üniversitelerimizi ayağa kaldırabilseydiniz, çocuklarımızı aşına işine kavuşabilseydiniz, 1999’da yaşadığımız büyük depremden ders çıkarabilseydiniz, memleketi 23 yıldır yönetebilseydiniz Anahtar Partiyi kurmayacaktık."

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ve sürece değinen Ağıralioğlu, "Bize deseydiniz ki "Biz çocuklarımızın katiliyle görüşmeyi planlıyoruz, bu yaptıklarımızı beğeniyorsanız, bize oy verin. 2023 seçimlerinde bizi seçerseniz, Öcalan’a umut hakkı vaat edeceğiz.' Madem yaptıklarınızı beğeniyorsunuz, madem bu yaptıklarınızdan mahcubiyet duymuyorsunuz, bu yapacaklarınızın hepsini parti programı olarak vaat etseydiniz. "Biz, Öcalan’a sayın diyenlerle beraber, çocuklarınızın katilleriyle beraber Meclis'te müzakere yapmayı planlıyoruz. Bize vekaleti ona göre verin" deseydiniz.

Ülkemizin Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı, CHP’yi yenmekten başka önemli mesuliyetleriniz var. Milletiniz size CHP’yi yenin diye iktidar vermedi. Cumhuriyet Halk Partisi, zaten milletin ümit ufkunda "bizi kurtarsın" diye oy verdiği bir parti değildi, Sayın Cumhurbaşkanı. Siz milletinizi yanlış anladınız Sayın Cumhurbaşkanı. Milletiniz size "CHP’yi yenin" diye değil, memleketin sorunlarını yenin diye oy verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Eğer siz, CHP’yi yenmekten mesuliyetinizi milletin sorunlarını yenmeye dönüştürebilseydiniz, biz bu partiyi kurmak zorunda kalmayacaktık."

Ağıralioğlu konuşmasının ardından Ankara Caddesi'nde il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Anka Haber Ajansı