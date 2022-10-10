Yavuz Sultan Selim Köprüsü Girişinde Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) SARIYER Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde iki şehirlerarası yolcu otobüsü, bir kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kamyon önce hafif ticari araca, ardından yolcu otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs önünde ilerleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralanırken, otobüsteki 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yeri jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri başka kazaların yaşanmaması için Ankara istikametinde yolu trafiğe kapattı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Otobüsteki bulunan yolculardan Cengiz Kalıntaş, "Otobüs, yol çalışması nedeniyle yavaşlayınca arkadan gelen kamyon otobüse vurdu. Her şey bir anda oldu, ne olduğunu anlayamadım, Allahtan emniyet kemerim takılıydı" dedi. Başka bir yolcu ise, "Bir ses oldu, önümdeki iki koltuk kırıldı öne doğru geldi. Az bir mesafe vardı ben oradan çıktım" dedi. Yolculardan Umut Bayşiş ise kazayı, "Ben otobüsteydim, en öndeydim. Kamyon hafif ticari araca vurdu sonra bize vurdu, biz de savrulduk öndeki otobüse vurduk. Bizim şoförümüz sıkıştı, ben de ucuz kurtuldum" şeklinde anlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı