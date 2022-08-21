Yaya Geçidindeki Motosiklete, Otomobil Çarptı; Kaza Anı Kamerada

Yaya Geçidindeki Motosiklete, Otomobil Çarptı; Kaza Anı Kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin yaya geçidinde çarptığı motosikletin sürücüsü Yusuf Barışer (23) yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin yaya geçidinde çarptığı motosikletin sürücüsü Yusuf Barışer (23) yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'e giden Onur Kitapçı (35) yönetimindeki 34 SE 2788 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen Yusuf Barışer'in kullandığı 16 KJE 73 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Barışer, ihbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Barışer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Yaya Geçidindeki Motosiklete, Otomobil Çarptı; Kaza Anı Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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